Германия не позволит русофобам извратить День Победы

Это внутригерманская дискуссия — часть политического класса, в первую очередь несистемная "Альтернатива для Германии", выступает за то, чтобы ФРГ перестала в своей политике руководствоваться исключительно чувством вины за преступления фашизма, отказалась от постоянного самоуничижения. Маас и Штайнмайер, как и подавляющая часть правящей элиты, отвечают на это в своих выступлениях по случаю юбилея — нет, это краеугольный камень нашей политики, мы от него не откажемся.

"Немецкое прошлое обнаруживает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами. Поэтому — а не в силу мнимого морального превосходства — нам, немцам, требуется занять четкую позицию, когда тех, кто стал мишенью агрессии, пытаются делать агрессорами, а жертв — преступниками. Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким позорным образом переписать историю требует от нас четкого заявления, в котором перед лицом неопровержимых исторических фактов не должно было быть никакой надобности: Германия одна виновата в развязывании Второй мировой войны, напав на Польшу. И Германия одна несет ответственность за такое преступление против человечества, как холокост. Тот, кто сеет в этом сомнения и навязывает другим народам роль преступников, поступает несправедливо по отношению к жертвам. Он использует историю в своих корыстных целях и раскалывает Европу".