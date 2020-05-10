Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571222531.html
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
https://cdn21.img.ria.ru/images/135969/22/1359692293_0:120:2312:1420_1036x0_80_0_0_aa4db23c5f00dfbbfbaa07de2f57c307.jpg
РИА Новости

В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

08:00 10.05.2020
13224
© AP Photo / Evan Vucci, PoolБарак Обама и Джо Байден
Барак Обама и Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci, Pool
Барак Обама и Джо Байден. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Решение генерального прокурора США о прекращении уголовного преследования бывшего советника Трампа по национальной безопасности, генерала Майкла Флинна, — это нечто большее, чем победа президентской администрации над политическими оппонентами и очередная демонстрация того, что все "расследование о российском заговоре" является одним большим фейком.
По версии Демократической партии США и наиболее русофобски настроенной части американского истеблишмента, Флинн якобы был одним из связующих звеньев между командой Трампа и российскими властями, и поэтому его фактическое оправдание (несмотря на то что сам генерал уже дважды успел признать себя виновным) — это уже большая проблема для всего антироссийского нарратива, который, хотя и поблек на фоне коронавируса, все еще присутствует в американском инфополе в преддверии выборов президента.
Но еще важнее тот факт, что новое руководство американских силовых структур вскрыло архивы предшественников, из которых явно следуют несколько неприятных выводов для тех, кто верит в американских силовиков и систему юстиции. Во-первых, выяснилось, что ФБР, да и вообще все организаторы расследования "российского заговора", изначально знали, что никакого заговора не было и что они реально пытаются посадить абсолютно невиновного человека исключительно для того, чтобы расследование против администрации Трампа могло продолжаться.
Во-вторых, выясняется, что сам Барак Обама и Джо Байден, а также другие представители уходящей президентской администрации знали об этой схеме и поддерживали нелегальное расследование для того, чтобы не дать законно избранному Трампу занять свою должность. Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур. В конце концов, попытка государственного переворота, предпринятая под предлогом желания не допустить в Белый дом "российского агента" (о котором организаторам было доподлинно известно, что он агентом не является), все равно остается попыткой государственного переворота, а привлечение к ней высокопоставленных силовиков любой суд сочтет дополнительным отягчающим обстоятельством.
Сердца трех. Обама и Клинтон воссоединились с Байденом
29 апреля, 15:37Акценты
Сердца трех. Обама и Клинтон воссоединились с БайденомКлинтон снова вошла в предвыборный омут, чтобы всякие щуки на этого карася рот не открывали. Сам-то Байден, нет-нет, да и задремлет. А она отвечает за его моральный облик. Точнее, наоборот. За моральный облик – отвечает.
Британская The Times не зря обращает внимание на тот факт, что Трамп явно не готов удовлетвориться оправданием своего советника по национальной безопасности, дело против которого уже несколько лет являлось наглядным доказательством того, президент США не контролирует американские силовые структуры. Сейчас речь идет именно о том, чтобы перевести скандал и сопутствующее расследование против "силовиков Обамы" в публичную плоскость и сделать это аккурат к выходу президентской избирательной кампании на финишную прямую. Ключевое обвинение уже выдвинуто, правда, пока не в акте прокуратуры, а в твиттере президента США.
"Президент Трамп заявил, что Барак Обама и его вице-президент Джо Байден были вовлечены в заговор с целью "свергнуть" нынешнюю администрацию, (сделав это в контексте появления) документов, проливающих новый свет на "российское расследование". Заявления Трампа были сделаны на фоне снятия обвинений с Майкла Флинна, его первого советника по национальной безопасности, после того как следствие в Министерстве юстиции пришло к выводу, что агенты ФБР преследовали Флинна "без каких-либо законных следственных оснований". Мистер Флинн признал себя виновным в лжи ФБР, но позже отказался от своего признания", — пишет The Times.
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
7 мая, 23:03
Трамп назвал уголовное преследование экс-советника Флинна "изменой"
С точки зрения законопослушного американца, свято верящего в благость ФБР и политическую независимость спецслужб, документы, раскрытые сейчас генеральным прокурором США Барром (лоялистом Трампа), выглядят настолько дико, что флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal предлагает читателям ознакомиться с ними лично, ибо редакция издания не уверена в том, что ей поверят на слово: "Мы рекомендуем читателям, которые думают, что этого не может произойти в Америке, ознакомиться с документами, поданными в суд Министерством юстиции. В них рассказывается, как ФБР пришло к выводу в конце 2016 года, что нет никаких доказательств того, что г-н Флинн вступил в сговор с Россией".
По большому счету, из заметок агентов ФБР следует, что перед ними стоял выбор: поймать генерала Флинна на какой-то технической неточности (даже факт неправильного указания времени конкретного телефонного звонка или цвета галстука, который носил подозреваемый в конкретный день, является преступлением, достаточным для уголовного преследования) или выяснить правду. И руководство ФБР сознательно приняло решение — "поймать генерала на неточности" и принудить его оговорить президента. Как подчеркивает The Wall Street Journal, специальный прокурор Мюллер дошел до того, что начал угрожать доведением семьи самого генерала и его сына до финансового уничтожения (защищаться в американском суде от ФБР — очень дорогое удовольствие): "И все же мистер Мюллер, который узнал все это (о фактической невиновности генерала) вскоре после того, как стал специальным прокурором, продолжал уголовное преследование мистера Флинна, угрожая ему и его сыну, пока не получил признания вины". Генерал фактически оговорил себя ради того, чтобы спасти сына, но отказался оговорить президента, хотя именно на это рассчитывали организаторы "расследования российского заговора".
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 06:26
Антонов призвал Россию и США вместе бороться с новыми вызовами
Уже этих элементов достаточно, чтобы признать тот факт, что все попытки расследовать "российский заговор" были просто попыткой конкретных американских силовиков добиться снятия Трампа с должности под предлогом его сотрудничества с Россией. Но это еще не все: оказывается, в заговоре, вероятно, участвовал лично Барак Обама, умудрившийся оставить документальные доказательства своей личной заинтересованности и информированности об операции, которую можно считать попыткой государственного переворота.
Fox News сообщает: "Президент Обама был осведомлен о деталях перехваченных в декабре 2016 года телефонных звонков советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком, что, по-видимому, удивило заместителя генерального прокурора Салли Йейтс. Это следует из документов, опубликованных в четверг в контексте решения прокуратуры закрыть дело Флинна".
Если экс-президент США не является ясновидящим, то единственным логичным объяснением этой ситуации является то, что сам Обама, его окружение и представители "глубинного государства" внутри американских силовых структур вместе подготовили этот план переворота, вместе вели незаконную слежку за политическими противниками, за штабом Трампа и за его советниками, вместе искали любые возможности для того, чтобы не допустить его к должности. А еще это, скорее всего, означает, что Трамп был полностью прав, когда обвинял тогдашнего президента в использовании силовиков для слежки и саботажа избирательной кампании самого Трампа.
Фонари на Охотном ряду и Спасская башня Московского Кремля с вечерней подсветкой
16 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
Коронакризис ускорит создание "Большой тройки" Москва — Вашингтон — Пекин
Перспективы этого скандала очевидны: если политическая ситуация того потребует, Обама, Байден и все руководство американских силовых структур могут оказаться в суде для дачи показаний по делу о государственном перевороте, а сама эта тема может стать одной из главных тем избирательной кампании. Демократическая партия от такого скандала может и не оправиться в этом избирательном цикле, а уж вера американцев в честность собственных силовых структур вообще будет разбита вдребезги.
К сожалению, российско-американские отношения это не сильно улучшит — санкции против России вводили не за "российский заговор", а исходя из геополитических соображений. Но, по крайней мере, будущие переговоры по линии ВашингтонМосква будут проходить без лишней токсичности, особенно если некоторые из организаторов "российского расследования" отправятся за решетку.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
8 мая, 09:28Президентские выборы в США - 2020
Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
309263047
Обсудить 5
Президентские выборы в США - 2020АвторыФБРМайкл ФлиннДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания Декларации о поражении Германии
Германия не позволит русофобам извратить День Победы
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния