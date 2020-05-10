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Религия и мировоззрение
2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571219671.html
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
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РИА Новости

"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа

08:00 10.05.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина в образе Иисуса Христа
Мужчина в образе Иисуса Христа
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Православные вспоминают 10 мая апостола Симеона. Этот святой считается одним из немногих кровных родственников Христа, "братом Господним по плоти". Но по сей день ученые и богословы спорят: были ли у Иисуса братья и потомки по крови. Кем они приходились Богочеловеку на самом деле и как такое родство вяжется с церковным учением о воплотившемся Сыне Божием — в материале РИА Новости.

Брат или кузен?

В Евангелии есть эпизод, вызывающий у многих верующих недоумение. Христос почему-то не признал своих родственников.
"Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь", — свидетельствует евангелист Матфей (12:46-50).
Упомянут и Симеон. Согласно житию, он больше сорока лет возглавлял христианскую общину в Иерусалиме, пока в 107 году римляне не казнили его во время очередных гонений. Церковь официально именует Симеона "сродником Господним по плоти".
Версия о кровных родственниках Христа десятки лет была очень популярна среди библеистов. Они ссылались на то, что, во-первых, в Древней Иудее семьи с одним ребенком считались чуть ли не проклятыми. Во-вторых, в греческом оригинале Евангелия речь идет именно о "братьях", а не "кузенах". Так родилась теория, что Иисус был первым, а не единственным ребенком от брака Иосифа с Марией.
Однако несколько лет назад авторитетные специалисты по Писанию раскритиковали эту точку зрения. Дело в том, что арамейский язык, родной для Христа и Его первых последователей, не знает понятия "кузен".
"В нем нет четкого деления на родных и двоюродных братьев. Для обозначения последних использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста хоть с какой-нибудь степенью родства", — отмечает американский библеист Роберт Шиль.

Четыре сына

Тем не менее споры продолжаются. В Евангелии говорится, что троюродным братом Иисуса был Иоанн Креститель. Также Писание вскользь упоминает еще четыре имени.
© Public domainСвятой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
© Public domain
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
"Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона (Симеона. — Прим. ред.)?" — цитирует жителей Назарета, где жил Христос, евангелист Марк (6:3).
Об Иосии и Иуде ничего не известно. А вот Иаков, как полагают исследователи, был одним из главных участников спора в христианской общине, результаты которого стали судьбоносными для молодой религии.
"Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим", — повествует новозаветная книга "Деяния апостолов" (15:1).
В итоге ученики Христа созвали в 51 году собор, на котором постановили принимать в их веру не только иудеев, но и язычников.
"Либеральная политика Павла по отношению к неиудеям восторжествовала и существенно облегчила распространение христианства среди язычников греко-римского мира", — делает вывод в своем исследовании о раннем христианстве израильский библеист Геза Вермеш.
Однако иерусалимская община, уточняет он, еще несколько десятилетий продолжала следовать иудейским традициям. В частности, сохранилась передача главенства родственникам Христа. После гибели брата Господня Иакова в 62 году епископом Иерусалима стал "сродник Господень по плоти" Симеон.
Одни ученые считают, что он, наряду с Иаковом, Иосией и Иудой, был сыном Иосифа Обручника от первого брака. Овдовев, тот взял в жены Марию и, как указывает Писание, "не знал ее".
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкФреска иконописца Дионисия "Поклонение пастухов родившемуся Богомладенцу"
Фреска иконописца Дионисия Поклонение пастухов родившемуся Богомладенцу
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Фреска иконописца Дионисия "Поклонение пастухов родившемуся Богомладенцу"
"А в западном христианском предании Иосиф почитается как девственник, который хранил девство Марии. Поэтому для западных христиан братья Господни — более дальние родственники", — объясняет РИА Новости доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.
Возможно, они были сыновьями Клеопы — младшего брата Иосифа. Это имя несколько раз встречается в Евангелии, так как его жена, Мария, следовала за Христом вплоть до Его распятия.
"И там же, на кресте, согласно Евангелию, Господь усыновил апостола Иоанна Богослова Богородице и передал ему попечение о своей матери. То есть больше у нее не было детей. А значит, нет никакого противоречия между наличием родственников у Христа и тем, что он, согласно догматам, воплотился от Бога и Девы Марии", — говорит отец Константин.

"Мы нашли Его потомков"

Упоминаются в Евангелии и сводные сестры Христа. Правда, без имен. Церковный историк III века Евсевий Кесарийский считал, что их звали Мария и Саломея.
Но какую роль они играли в раннехристианской общине — неизвестно. Согласно ряду апокрифов, не признанных официально Церковью повествований о Христе и апостолах, их сыновья в какое-то время претендовали на лидерство среди проживавших в Иудее христиан.
В тех же апокрифах, составленных преимущественно последователями еретических течений, упоминаются различные потомки Христа. Есть теория, что Иисус был в браке с Марией Магдалиной. В начале 2000-х ее популяризовал американский писатель Дэн Браун.
Авторитетные библеисты давно это опровергли. Детей у Христа не было, а родственные линии его племянников и племянниц проследить почти невозможно.
Правда, этот вопрос все равно интересует ученых. В 2015 году ученые Падуанского университета попытались найти генетических родственников Христа на основе биоматериала, взятого с Туринской плащаницы. Ведь именно в нее, как считается, завернули Иисуса после смерти.
"Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — заявил журналистам руководитель исследования Джанни Баркачча.
Образцы крови на плащанице, по его словам, принадлежат к четвертой группе, самой редкой на Земле и встречающейся в основном на Ближнем Востоке.
"На основании полученных данных мы предположили, что речь идет о друзах — закрытой этноконфессиональной группе, проживающей в ряде районов на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля", — отмечает ученый.
Именно там жил и проповедовал Иисус Христос. И тогда там тоже были друзы. По всей видимости, в то время они исповедовали иудаизм. А с приходом на эти земли в VII веке мусульман создали собственное учение на основе мистических направлений ислама.
"Сейчас друзы не принимают в свою общину представителей других этносов", — напоминает итальянский исследователь.
Однако две тысячи лет назад, полагает он, эта народность не была столь закрытой. Поэтому вполне возможно, что они и есть те самые потомки Иисуса Христа.
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