Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571206523.html
Технологии XXI века: с онкозаболеваниями борется линейный ускоритель
https://cdn24.img.ria.ru/images/26370/63/263706340_0:202:2788:1770_1036x0_80_0_0_5036f00249cbc618cd88076fa633db04.jpg
РИА Новости

Технологии XXI века: с онкозаболеваниями борется линейный ускоритель

08:00 10.05.2020
455
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство томографов
Производство томографов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Ввод в работу комплекса оборудования для проведения лучевой терапии даст возможность череповецким врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь до 700 онкобольных в год. Как сообщает портал правительства Вологодской области, в марте 2020 года завершен монтаж оборудования линейного ускорителя. В настоящее время идет подготовка к пуско-наладочным работам и вводу медицинского комплекса в эксплуатацию. Лечение первых пациентов планируется начать уже в июне.
"Череповец становится крупным онкологическим центром. Таким современным высокоэффективным оборудованием мы закрываем потребность в оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным. В год в регионе выявляется около 5 тысяч заболевших онкологическими заболеваниями, поэтому выделение средств на эти цели абсолютно оправдано", – отметил губернатор Олег Кувшинников.
Иммунотерапия рака
17 апреля, 03:03РИА Наука
В России создают комплекс, способный дистанционно определить онкологию
Приобретенное оборудование – инновационное поколение линейных ускорителей. Оно позволит проводить лучевую терапию у пациентов с онкологическими заболеваниями с высокой избирательностью, даст возможность повысить результативность радиологического лечения и снизить вероятность лучевых осложнений. Одно из преимуществ нового лучевого ускорителя – максимальная безопасность. Она достигается за счет точного наведения, дозирования и контроля излучения.
"На моей памяти одномоментного выделения такого количества средств на единицу оборудования не было. Самое дорогое, что мы покупали, - компьютерные томографы и ангиографы стоимостью порядка 50-70 миллионов рублей. Мы должны хорошо понимать, что инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в людей, – подчеркнул главный врач Вологодской областной клинической больницы №2, профессор Андрей Пулин. – Наши доктора очень довольны, теперь они будут работать на оборудовании мирового уровня. Такие аппараты стоят в лучших мировых клиниках".
В апреле такое же оборудование запустили в Вологодском областном онкологическом диспансере. По словам экспертов, использование двух новых медицинских комплексов будет способствовать снижению смертности населения Вологодской области от онкологических заболеваний, а также повышению качества жизни онкологических больных на этапах лечения.
1900100
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиОнкологияЗдоровьеВологодская область
Рекомендуем
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
Пражская наступательная операция 6 – 11 мая 1945 года
"Война закончилась не для всех": где гремели бои после Победы
Цветение иван-чая
Владельцы дальневосточных гектаров выращивают дикоросы на самоизоляции
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Ольга Дибцева в Гималаях
Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева — о загадочном индусе и рае в Турции
Индеец племени дани на охоте, Новая Гвинея
Загадочные сколы. Как и зачем древние люди уродовали себя
Государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания Декларации о поражении Германии
Германия не позволит русофобам извратить День Победы
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Судно в море
В Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту
Вторжение немецкой армии в Польшу
"Дню Победы места нет". Как переписывают историю войны
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния