Технологии XXI века: с онкозаболеваниями борется линейный ускоритель

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Ввод в работу комплекса оборудования для проведения лучевой терапии даст возможность череповецким врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь до 700 онкобольных в год. Как сообщает Ввод в работу комплекса оборудования для проведения лучевой терапии даст возможность череповецким врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь до 700 онкобольных в год. Как сообщает портал правительства Вологодской области , в марте 2020 года завершен монтаж оборудования линейного ускорителя. В настоящее время идет подготовка к пуско-наладочным работам и вводу медицинского комплекса в эксплуатацию. Лечение первых пациентов планируется начать уже в июне.

"Череповец становится крупным онкологическим центром. Таким современным высокоэффективным оборудованием мы закрываем потребность в оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным. В год в регионе выявляется около 5 тысяч заболевших онкологическими заболеваниями, поэтому выделение средств на эти цели абсолютно оправдано", – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Приобретенное оборудование – инновационное поколение линейных ускорителей. Оно позволит проводить лучевую терапию у пациентов с онкологическими заболеваниями с высокой избирательностью, даст возможность повысить результативность радиологического лечения и снизить вероятность лучевых осложнений. Одно из преимуществ нового лучевого ускорителя – максимальная безопасность. Она достигается за счет точного наведения, дозирования и контроля излучения.

"На моей памяти одномоментного выделения такого количества средств на единицу оборудования не было. Самое дорогое, что мы покупали, - компьютерные томографы и ангиографы стоимостью порядка 50-70 миллионов рублей. Мы должны хорошо понимать, что инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в людей, – подчеркнул главный врач Вологодской областной клинической больницы №2, профессор Андрей Пулин. – Наши доктора очень довольны, теперь они будут работать на оборудовании мирового уровня. Такие аппараты стоят в лучших мировых клиниках".