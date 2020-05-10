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Туризм
2020-05-10T03:43
https://ria.ru/20200510/1571205967.html
Эксперты рассказали, какие места в салоне самолета самые грязные
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9f3dfbefb5c4562c39c9a0e76af2eb59.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, какие места в салоне самолета самые грязные

03:43 10.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие места в самолете самые грязные, сообщает Express.
Стюардесса посоветовала пассажирам никогда не использовать карманы, прикрепленные к спинке впереди стоящего кресла.
Из них убирают мусор, но не чистят. "Вытаскиваем грязные салфетки, трусы, носки, жвачка, конфеты, огрызки, — перечисляет она. — А затем на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук".
Недавнее исследование показало, что самыми грязными поверхностями самолетов являются ремни безопасности, откидные столики, карманы на сидениях и подголовники.
По словам микробиолога Джейсона Тетро, ​​уровень плесени на столиках оказался очень высоким. Было очевидно, что поверхность долгое время не мыли как следует.
Еще один бортпроводник объяснил, что они чистят все поверхности в салоне между рейсами. Но это необходимо сделать за очень короткий период времени, чтобы самолет вылетел вовремя. Он сказал, что большинство поверхностей опрыскивают разбавленным дезинфицирующим спреем, который не может уничтожить все микробы.
"Ни при каких обстоятельствах не кладите еду прямо на столики", — предупреждают сотрудники авиакомпаний.
В салоне всегда рекомендуется мыть руки с мылом, а также иметь пр себе дезинфицирующее средство для поверхностей, к которым вы будете прикасаться.
Стюардесса добавила, что туалеты также являются одними из самых грязных мест в самолете.
Кабинки используются во время всего перелета сотнями пассажиров. "Пожалуйста, никогда не ходите в туалет без обуви", — советует бортпроводница.
Санузлы подвергаются глубокой очистке только в конце маршрута.
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