Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Праздничный концерт Ильдара Абдразакова и Игоря Бутмана, спектакль "Ахматова. Поэма без героя"в Гоголь-центре, новая виртуальная экскурсия по Музею Пушкина — культурный онлайн-марафон продолжается все майские праздники. Как еще организовать досуг, не выходя из дома — рассказываем в ежедневной афише РИА Новости.
Утро
В 10:00 в Томском ТЮЗе транслируют "Самую Красную шапочку" режиссера Петра Зубарева.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол покажет спектакль “Богатырь Илья из Мурома” по мотивам известной русской былины.
В 12:00 Театр Сац начинает трансляцию балета "Синяя птица". Новую жизнь в постановку, которая несколько десятилетий оставалась в репертуаре, вдохнул хореограф Кирилл Симонов.
День
В 13:00 Берлинская государственная опера открывает доступ к "Воццеку". Дирижирует Даниэль Баренбойм. Опера Альбана Берга по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера.
В 15:00 Мастерская Фоменко запланировала трансляцию "Алисы в Зазеркалье". Режиссер Иван Поповски.
В 15:00 Театр "Старый дом" приглашает на показ постановки режиссера Максима Диденко "Я здесь", которая номинировалась на “Золотую маску”. Премьера пластического спектакля по поэзии Льва Рубинштейна состоялась в 2016 году.
В 16:00 на платформе Stay начнется концерт Татьяны Булановой в формате караоке. Каждый подключившийся будет видеть текст треков и сможет подпевать. Кто захочет, сможет спеть в прямом эфире.
В 16:00 начнется концерт Глеба Самойлова и The Matrixx. Бывшие участники группы "Агата Кристи" исполнят главные хиты, а также презентуют новые песни, написанные к 10-летию своего музыкального проекта.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета откроется доступ к записи концерта симфонической музыки. Прозвучит Девятая симфония Бетховена, дирижер Масааки Судзуки. Солисты: Наталья Кириллова, Наталия Ляскова, Борис Рудак, Эдуард Цанга.
В 17:00 Пермский Театр-Театр планирует показ детского моноспектакля “Агата возвращается домой” по сказке Линор Горалик.
В 18:00 Бахрушинский музей покажет запись мастер-класса Евгения Каменьковича, на котором режиссер разбирал пьесу Максима Горького "На дне".
Вечер
В 19:00 МХТ имени Чехова транслирует постановку "Уходя оглянись", посвященную жизни одной рабочей семьи. Запись 1981 года, режиссеры — Евгений Радомысленский и Феликс Глямшин. В ролях — Ирина Мирошниченко, Владимир Привальцев, Анастасия Зуева, Борис Щербаков, Михаил Ефремов и другие.
В 19:00 в Московском губернском театре начнется спектакль "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина, действие которой происходит в 70-е годы прошлого века. Режиссер — Сергей Безруков.
В 19:00 в онлайн-кинотеатре Okko пройдет праздничный концерт двукратного обладателя премии Grammy Ильдара Абдразакова в сопровождении джазового квинтета Игоря Бутмана.
В 19:00 проект “Большие гастроли” представляет "Письмовник" Московского детского камерного театра кукол. Постановка по роману Михаила Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий — "Русского Букера", "Большой книги" и "Национального бестселлера".
В 19:00 Театр Вахтангова покажет запись закрытия 97-го сезона. В 2018 году оно пришлось на 22 июня, годовщину начала Великой Отечественной войны, поэтому над Арбатом звучали стихи и песни военных лет. Участвуют Василий Лановой, Алексей Гуськов, Юлия Рутберг, Александр Олешко, Геннадий Хазанов и другие.
В 19:30 в Электротеатре Станиславский стартует трансляция постановки “Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой”. В основе спектакля — записные книжки Поля Валери, Георга Кристофа Лихтенберга, Людвига Витгенштейна и Макса Блэка. Композиция и постановка — Хайнер Геббельс.
В 19:00 ТЮЗ Брянцева предлагает подключиться к трансляции постановки "Парень из прошлого". Режиссер Семен Серзин.
В 20:00 Театр Балтийский дом приглашает на трансляцию спектакля "Ольга. Запретный дневник", созданного к 100-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц.
В 20:00 Гоголь-Центр начинает показ спектакля "Ахматова. Поэма без героя". Режиссеры — Алла Демидова и Кирилл Серебренников.
В 20:00 гамбургский Театр Талия приглашает присоединиться к просмотру "Дома № 13" по произведениям Чехова в постановке болгарского режиссера Стефана Москова.
В 21:00 в Венской опере можно посмотреть "Севильского цирюльника". Премьера 2019 года, дирижирует Эвелино Пидо, партию графа Альмавивы исполняет Хуан Диего Флорес.
Весь день Пушкинский музей запустил VR-проект "Другая война", рассказывающий о том, как ГМИИ пережил 1941-1945 годы. Посетители могут совершить виртуальный тур по постоянной экспозиции главного здания, следуя из сегодняшнего дня в прошлое.