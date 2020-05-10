Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Праздничный концерт Ильдара Абдразакова и Игоря Бутмана, спектакль "Ахматова. Поэма без героя"в Гоголь-центре, новая виртуальная экскурсия по Музею Пушкина — культурный онлайн-марафон продолжается все майские праздники. Как еще организовать досуг, не выходя из дома — рассказываем в ежедневной афише РИА Новости.