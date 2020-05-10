"Рисунки памяти": как найти родственников по фронтовому портрету

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Историческом музее запустили проект "НеИзвестный солдат", который помогает поверить в непростые совпадения. На сайте публикуют оцифрованные фронтовые рисунки — военных, врачей, медсестер, диспетчеров. Многие — без подписи. И некоторым удается найти портрет своего родственника! Истории с детективным сюжетом о героях и их потомках — в материале РИА Новости.

Долг перед прошлым

"Есть у нас в собрании один портрет, благодаря которому мне захотелось сделать этот проект. Историю, связанную с ним, без слез не расскажешь. Это посмертный рисунок майора Старцева, созданный Ростиславом Гореловым в сентябре 1943 года под Харьковом", — рассказывает куратор проекта "НеИзвестный солдат" Мария Кречетова.

Горелов был потомственным живописцем, много работал в стиле соцреализма. В 1943-м вступил в студию военных художников имени Грекова и, как многие "грековцы", выезжал на фронт (на Украину, в Заполярье), чтобы делать рисунки.

© Государственный Исторический музей Автопортрет художника Ростислава Горелова © Государственный Исторический музей Автопортрет художника Ростислава Горелова

Работы Горелова уникальны тем, что на обратной стороне он делал выписки из своего фронтового дневника. Старцев был энергичным, жизнерадостным. Его любили солдаты. Майор несколько раз просил художника о портрете. "Ну как художник — рисуешь! Смотри меня нарисуй, снова говорю, умоет меня немецкая пуля!" — цитируют дневник в ГИМе.

Горелов отшучивался. Прошло пару часов, и вдруг он услышал, как по лагерю пронеслось: "Старцева убили!" Художник побежал в штаб.

© Государственный Исторический музей Посмертный портрет майора Старцева, художник Ростислав Горелов © Государственный Исторический музей Посмертный портрет майора Старцева, художник Ростислав Горелов

"Дайте хоть перед мертвым выполнить свой долг. И мне помогли. Под светом бледной луны, ныряющей в облаках. На телеге, на свежем сене лежал майор. Молодое бледное лицо… Даже смерть не смогла унять этого человека-смерча и сейчас его запрокинутая голова смотрела в беспредельность мирозданья", — написал потом художник на обороте рисунка.

"Старцеву было 30 лет, и у него были родственники где-то на Урале, он им туда отправлял письма. Возможно, кто-то жив. Вот бы их найти! Но мне пока не удалось", — говорит куратор.

Интересно, что самый первый отклик по проекту пришел именно на рисунок Ростислава Горелова, сделанный на фронте в Заполярье.

© Государственный Исторический музей Снайпер Ашиков Али Магомедович, художник Росислав Горелов © Государственный Исторический музей Снайпер Ашиков Али Магомедович, художник Росислав Горелов

В ГИМе получили письмо из Дагестана: на цветном портрете, написанном маслом, внуки узнали своего деда, снайпера Али Ашикова.

"Родственники нашли его по фамилии и наградным грамотам. Письмо было довольно лаконичным, нас благодарили за труд. Судя по всему, Аширов вернулся с войны: сейчас у него много потомков", — добавляет Кречетова.

"У вас мой дедушка"

© Государственный Исторический музей Сержант Нурбай Исаев, художник Федор Глебов © Государственный Исторический музей Сержант Нурбай Исаев, художник Федор Глебов

"Как-то у нас был молодой человек из Казахстана. Причем он просто пришел в музей, позвонил по телефону в приемной и говорит: "А у вас портрет моего дедушки". Хорошо, что застал меня на работе, сам-то он оказался в Москве буквально на один день, в командировке", — вспоминает куратор и отмечает, что неожиданный гость, Даурен Исаев, очень похож на своего деда.

Выяснилось, что его предка, Нурбая Исаева, нарисовал Федор Глебов, художник армейской газеты "Боевой призыв" 61-й армии Западного фронта. Один казахский журналист увидел публикацию на сайте ГИМа, сам вышел на потомков Исаева, и внук обратился в музей. Фамилию корреспондента, который помог им, они не запомнили.

Даурен Исаев рассказал, что его дед родился в селе Саймасай Казахской ССР, потом жил в горах, а в апреле 1942 года его, 23-летнего, забрали в армию.

© Государственный Исторический музей Дедушка и бабушка Даурена Исаева © Государственный Исторический музей Дедушка и бабушка Даурена Исаева

"По словам бабушки, он не любил говорить о войне, поэтому и никто не знал о том, что с ним было на фронте. Только то, что в 1943 году под Москвой Нурбай Исаев потерял правую руку", — приводит слова Исаева куратор.

После войны Исаев работал в колхозе имени Ленина Алматинской области, женился, у него было семеро детей. А сейчас более 19 внуков и 25 правнуков.

"Потом Даурен привез нам архивные снимки, извинялся, что долго не отвечал на наши письма: сообщил, что сам женился, у него родился ребенок. Меня эта история очень расторгала: они ценят память о дедушке, семье", — признается Кречетова.

© Государственный Исторический музей Семья Даурена Исаева 1 из 2 Семья Даурена Исаева © Государственный Исторический музей © Государственный Исторический музей Нурбай Исаев с внуком 2 из 2 Нурбай Исаев с внуком © Государственный Исторический музей 1 из 2 Семья Даурена Исаева © Государственный Исторический музей 2 из 2 Нурбай Исаев с внуком © Государственный Исторический музей

Не только мужчины

Рисовать на фронт и в тыл отправлялись и женщины, их работы тоже есть на сайте "НеИзвестного солдата". Трогательные, мягкие и душевные картины делала московская художница Елена Афанасьева.

Она родилась в 1900 году. Ей всегда был интересен портрет (когда Давид Бурлюк увидел свое изображение, сделанное 20-летней художницей, то воскликнул: "Это гениальная девушка!"). Училась во ВХУТЕМАС и стала популярным иллюстратором детских книг.

© Государственный Исторический музей Военфельдшер Т. Г. Гурина, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей Военфельдшер Т. Г. Гурина, художница Елена Афанасьева

С началом войны рисовала героев-летчиков для листовок. А в 1941-1942-м ее по заданию Московского областного союза советских художников отправили в эвакогоспиталь № 290. Афанасьева не только делала портреты раненых, но и помогала сотрудникам госпиталя, параллельно изображая врачей, медсестер, санитарок, диспетчеров.

"На ее работах можно встретить надписи "Медсестра Н., ночная смена". Еще интересно, что на обратной стороне некоторых работ она указывала адрес портретируемого", — объясняет куратор.

© Государственный Исторический музей Медсестра Н. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева 1 из 4 Медсестра Н. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей © Государственный Исторический музей Военврач 3-го ранга Валентина Павловна Муравьева. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева 2 из 4 Военврач 3-го ранга Валентина Павловна Муравьева. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей © Государственный Исторический музей Неизвестные красноармейцы. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева 3 из 4 Неизвестные красноармейцы. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей © Государственный Исторический музей Врач Соломонова, художница Елена Афанасьева 4 из 4 Врач Соломонова, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей 1 из 4 Медсестра Н. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей 2 из 4 Военврач 3-го ранга Валентина Павловна Муравьева. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей 3 из 4 Неизвестные красноармейцы. Эвакогоспиталь 290, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей 4 из 4 Врач Соломонова, художница Елена Афанасьева © Государственный Исторический музей

Это важные зацепки. По словам Кречетовой, по адресу в Домодедово волонтеры проекта нашли возможного потомка одного из персонажей Афанасьевой. "Но пока конкретного результата у нас нет", — признается куратор.

"Я считаю, что проект уже успешен. Ведь представьте, какова вероятность того, что в одном из сотен рисунков потомок найдет предка? Но это происходит — и это большая удача!" — радуется куратор.

Фронтовые портреты опубликованы на сайте проекта "НеИзвестный солдат" в открытом доступе — попробовать найти родственников может каждый.