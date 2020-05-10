Загадочные сколы. Как и зачем древние люди уродовали себя

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Недавние исследования останков человека, обитавшего в Африке примерно 12 тысяч лет назад, показали, что при жизни у него были проколоты губы и щеки. Скорее всего, он носил сразу несколько украшений на лице. Ранее доисторическую бижутерию для носа обнаруживали в Австралии. Мумии возрастом в несколько тысяч лет сплошь покрыты татуировками. Самые странные и загадочные аксессуары наших далеких предков — в материале РИА Новости.

Доисторический пирсинг

В 1913 году в Олдувайском ущелье на севере Танзании немецкие антропологи раскопали почти полный скелет человека современного типа. Это был мужчина в возрасте 25-30 лет, живший, судя по всему, не менее 12 тысяч лет назад.

Останкам присвоили название OH1, но тщательно изучать их стали только в начале 1990-х годов. Антропологи обратили внимание на серьезные дефекты резцов передних зубов древнего человека. Исследователи предположили, что сколы и борозды на зубной эмали — результат не слишком хорошего питания.

Однако, как недавно выяснили французские и испанские специалисты, не все так просто. Рацион с преобладающей грубой растительной пищей действительно плохо сказывается на состоянии зубов и вполне может стереть эмаль до дентина. Но при этом зубы, как правило, изнашиваются с той стороны, которая ближе к языку. А у OH1 все повреждения — на передних резцах, молярах и премолярах — наблюдались в основном на поверхности зубов, обращенной к губам. В останках остальных людей возрастом 12-20 тысяч лет, обнаруженных в том же районе, подобных дефектов не было.

© Jean-Bernard Huchet, Depositphotos/creatista Олдувайский человек ОН1, чьи останки обнаружили в 1913 году, как предполагается, носил лабреты на щеках и нижней губе © Jean-Bernard Huchet, Depositphotos/creatista Олдувайский человек ОН1, чьи останки обнаружили в 1913 году, как предполагается, носил лабреты на щеках и нижней губе

Зато похожие следы износа зубов наблюдались совсем у других людей — аборигенов Канады , которые при жизни делали пирсинг с лабретами на губах и щеках.

По мнению авторов работы, древний олдувайский человек, скорее всего, носил один лабрет в нижней губе и еще по одному — в щеках с каждой стороны. Правда, самих украшений исследователи до сих пор не нашли.

Палочка в нос

Олдувайский человек OH1 считается старейшим фанатом пирсинга, обнаруженным в Африке . Самым древним примером намеренного изменения тела в мире может быть женщина, жившая более 25 тысяч лет назад, чей скелет нашли в местечке Дольни-Вестонице в Чехии . Ее нижняя челюсть, как предполагается, была специально изуродована, из-за чего лицо казалось асимметричным. Однако есть мнение, что речь идет об обычной травме, перенесенной ею в раннем детстве.

А вот самым старым украшением, ради которого наши предки наносили себе раны, может быть небольшой обработанный кусок кости, обнаруженный в западной Австралии

Находке около 46 тысяч лет. Это небольшая гладкая костяная палочка длиной около 13 сантиметров. На ней есть следы охры — природного пигмента, часто используемого древними людьми и примитивными племенами, — и царапины, нанесенные каменными орудиями.

© Michelle C.Langley et al./2016 Костяная палочка возрастом около 46 тысяч лет, скорее всего, служила украшением для носа © Michelle C.Langley et al./2016 Костяная палочка возрастом около 46 тысяч лет, скорее всего, служила украшением для носа

Ученые обнаружили на артефакте небольшие трещины, которые могли возникнуть в результате вращательных и толкающих движений. Подобные следы износа, как и пятна охры, часто встречаются на костяных палочках — до недавнего времени их носили в носу коренные австралийцы. А значит, предположили антропологи, древняя находка вполне могла использоваться в качестве украшения, которое доисторические люди просовывали через носовую перегородку.

По мнению авторов исследования, предки коренных австралийцев научились обрабатывать кости еще в Африке. И обычай носить сделанные таким образом палочки в носу мог появиться у них задолго до прибытия на континент 50 тысяч лет назад.

Расписная кожа

Самые старые известные сегодня татуировки принадлежат Этци — древнему человеку возрастом 5300 лет, чью хорошо сохранившуюся мумию обнаружили в 1991 году в Эцтальских Альпах.

Его тело покрывает 61 татуировка, сделанная с помощью надрезов на коже и порошка древесного угля. Ученые обнаружили все эти рисунки не сразу — различить изображение на потемневшей мумифицированной коже невооруженным глазом было практически невозможно.

Чтобы распознать самую последнюю татуировку на грудной клетке Этци, использовали гиперколориметрическую спектрозональную съемку. Для этого мумию древнего человека тщательно просканировали, а полученные фотографии проанализировали в семи участках спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного.