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РИА Наука
2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571182856.html
Загадочные сколы. Как и зачем древние люди уродовали себя
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РИА Новости

Загадочные сколы. Как и зачем древние люди уродовали себя

08:00 10.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИндеец племени дани на охоте, Новая Гвинея
Индеец племени дани на охоте, Новая Гвинея
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Недавние исследования останков человека, обитавшего в Африке примерно 12 тысяч лет назад, показали, что при жизни у него были проколоты губы и щеки. Скорее всего, он носил сразу несколько украшений на лице. Ранее доисторическую бижутерию для носа обнаруживали в Австралии. Мумии возрастом в несколько тысяч лет сплошь покрыты татуировками. Самые странные и загадочные аксессуары наших далеких предков — в материале РИА Новости.

Доисторический пирсинг

В 1913 году в Олдувайском ущелье на севере Танзании немецкие антропологи раскопали почти полный скелет человека современного типа. Это был мужчина в возрасте 25-30 лет, живший, судя по всему, не менее 12 тысяч лет назад.
Останкам присвоили название OH1, но тщательно изучать их стали только в начале 1990-х годов. Антропологи обратили внимание на серьезные дефекты резцов передних зубов древнего человека. Исследователи предположили, что сколы и борозды на зубной эмали — результат не слишком хорошего питания.
Однако, как недавно выяснили французские и испанские специалисты, не все так просто. Рацион с преобладающей грубой растительной пищей действительно плохо сказывается на состоянии зубов и вполне может стереть эмаль до дентина. Но при этом зубы, как правило, изнашиваются с той стороны, которая ближе к языку. А у OH1 все повреждения — на передних резцах, молярах и премолярах — наблюдались в основном на поверхности зубов, обращенной к губам. В останках остальных людей возрастом 12-20 тысяч лет, обнаруженных в том же районе, подобных дефектов не было.
© Jean-Bernard Huchet, Depositphotos/creatistaОлдувайский человек ОН1, чьи останки обнаружили в 1913 году, как предполагается, носил лабреты на щеках и нижней губе
Олдувайский человек ОН1, как предполагается, носил лабреты на щеках и на нижней губе
© Jean-Bernard Huchet, Depositphotos/creatista
Олдувайский человек ОН1, чьи останки обнаружили в 1913 году, как предполагается, носил лабреты на щеках и нижней губе
Зато похожие следы износа зубов наблюдались совсем у других людей — аборигенов Канады, которые при жизни делали пирсинг с лабретами на губах и щеках.
По мнению авторов работы, древний олдувайский человек, скорее всего, носил один лабрет в нижней губе и еще по одному — в щеках с каждой стороны. Правда, самих украшений исследователи до сих пор не нашли.
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Палочка в нос

Олдувайский человек OH1 считается старейшим фанатом пирсинга, обнаруженным в Африке. Самым древним примером намеренного изменения тела в мире может быть женщина, жившая более 25 тысяч лет назад, чей скелет нашли в местечке Дольни-Вестонице в Чехии. Ее нижняя челюсть, как предполагается, была специально изуродована, из-за чего лицо казалось асимметричным. Однако есть мнение, что речь идет об обычной травме, перенесенной ею в раннем детстве.
А вот самым старым украшением, ради которого наши предки наносили себе раны, может быть небольшой обработанный кусок кости, обнаруженный в западной Австралии.
Находке около 46 тысяч лет. Это небольшая гладкая костяная палочка длиной около 13 сантиметров. На ней есть следы охры — природного пигмента, часто используемого древними людьми и примитивными племенами, — и царапины, нанесенные каменными орудиями.
© Michelle C.Langley et al./2016Костяная палочка возрастом около 46 тысяч лет, скорее всего, служила украшением для носа
Палочка, служившая в качестве украшения 46 тысяч лет назад
© Michelle C.Langley et al./2016
Костяная палочка возрастом около 46 тысяч лет, скорее всего, служила украшением для носа
Ученые обнаружили на артефакте небольшие трещины, которые могли возникнуть в результате вращательных и толкающих движений. Подобные следы износа, как и пятна охры, часто встречаются на костяных палочках — до недавнего времени их носили в носу коренные австралийцы. А значит, предположили антропологи, древняя находка вполне могла использоваться в качестве украшения, которое доисторические люди просовывали через носовую перегородку.
По мнению авторов исследования, предки коренных австралийцев научились обрабатывать кости еще в Африке. И обычай носить сделанные таким образом палочки в носу мог появиться у них задолго до прибытия на континент 50 тысяч лет назад.
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Расписная кожа

Самые старые известные сегодня татуировки принадлежат Этци — древнему человеку возрастом 5300 лет, чью хорошо сохранившуюся мумию обнаружили в 1991 году в Эцтальских Альпах.
Его тело покрывает 61 татуировка, сделанная с помощью надрезов на коже и порошка древесного угля. Ученые обнаружили все эти рисунки не сразу — различить изображение на потемневшей мумифицированной коже невооруженным глазом было практически невозможно.
© CC BY-ND 2.0 / Claude ValetteТатуировки древнего человека Этци
Татуировки древнего человека Отци
© CC BY-ND 2.0 / Claude Valette
Татуировки древнего человека Этци
Чтобы распознать самую последнюю татуировку на грудной клетке Этци, использовали гиперколориметрическую спектрозональную съемку. Для этого мумию древнего человека тщательно просканировали, а полученные фотографии проанализировали в семи участках спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного.
Большинство рисунков на поверхности мумии — полосы, точки и кресты на ногах, запястьях и пояснице. Отсюда гипотеза, что татуировки древнего человека — следы иглоукалывания. Судя по состоянию суставов и позвоночника, Этци страдал от артрита, а иглоукалывание помогало ему снимать болевые приступы. Впрочем, татуировка на груди путает все карты — она слишком далека от больных суставов.
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