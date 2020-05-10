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2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571182737.html
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
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РИА Новости

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

08:00 10.05.2020
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

"Раскошелиться по-крупному"

В конце марта сенаторы Марша Блэкберн и Линдси Грэм потребовали наказать Пекин "за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба". По их мнению, следует списать часть американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка. Фактически это означает дефолт по ценным бумагам Минфина США.

"Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", — заявил Грэм в интервью Fox News. А поэтому, подчеркнул сенатор, "весь мир должен выставить счет за пандемию" и заставить Пекин "раскошелиться по-крупному".

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В конгресс внесли законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания "механизма выплаты компенсаций". К кампании подключились высшие правительственные чиновники, идею поддержал и Дональд Трамп.
"Мы еще не определили окончательную цену, но она будет существенной", Китай "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть, сообщил президент.
Впрочем, как предупредили китайские СМИ, Пекин в долгу не останется. Второй крупнейший иностранный кредитор США готов приступить к распродаже своих облигаций. Как утверждает cтарейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с требованиями о компенсациях.

"Белый дом обсуждает отказ от обязательств по всему долгу США перед Китаем объемом 1,1 триллиона долларов или по его части, — пишет газета. — Подобная крайняя мера очень маловероятна, однако сам факт ее обсуждения может заставить Пекин обезопасить себя от рисков и сократить принадлежащий ему госдолг США".

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Как указывают аналитики, результат для США будет крайне неприятным: Китай нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.
"Списание долга — настолько безумная идея, что предложивший ее, кем бы он ни был, должен серьезно задуматься о своей профпригодности", — отметил глава департамента глобального анализа рынков Восточной Азии MUFG Клифф Тан.
Поэтому эксперты склонны считать это политической уловкой в рамках предвыборной кампании по переизбранию Трампа. Ведь подобный шаг "полностью уничтожит источник финансирования дефицита бюджета США".

Обратный эффект

Экономисты предупредили: любая попытка Вашингтона не исполнить долговые обязательства перед Китаем даст эффект бумеранга. Фактический дефолт резко подорвет доверие инвесторов к способности правительства США платить по счетам — и, как следствие, к долларовым активам.
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В результате доходность трежерис резко возрастет, что увеличит стоимость финансирования как для правительства США, так и для американских компаний и потребителей. Причем произойдет это в момент крайней слабости американской экономики, которой уже пообещали крупнейшее квартальное падение в истории — до 50% ВВП.

В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу. И это будет катастрофой: стоимость трежерис обвалится, на фондовом рынке возникнет паника, доллар рухнет.
Другое дело, что Пекин на это вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.
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"Китай способен спровоцировать крах доллара и финансовых рынков, наводнив их американскими казначейскими бумагами. Трежерис обесценятся, их доходность резко увеличится. Не исключена и глобальная финансовая катастрофа, которая ударит и по КНР", — поясняет главный экономист ING по Китаю Айрис Пэнг.

И все же, скорее всего, Пекин предпочтет менее жесткий вариант: просто прекратит покупать новые выпуски американского госдолга. И будет постепенно сокращать эти активы по мере погашения трежерис.

Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии: у Токио трежерис на 1,12 триллиона.
Как показал последний отчет американского Минфина, к февралю портфель гособлигаций США Китая сократился до 1,09 триллиона — с 1,32 триллиона в ноябре 2013-го.
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Коронавирус COVID-19госдолг СШАЛиндси ГрэмМинистерство финансов СШАДональд ТрампКитайУханьСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ну вот как дети, экономисты эти. В сказки верят и нас учат. США напечатали 2 триллиона баксов, и что, упал курс? Нет. Так почему из-за ещё одного триллиона он должен обрушиться? Курс доллара давно не зависит ни от объема эмиссии, ни от золотого обеспечения, ни от состояния экономики США. Статья заказная, для разжигания паники на бирже.
10 мая, 09:18
Gunnar Off
510004
Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл выборы. Байден: Россия хочет, чтобы я проиграл выборы. Я правильно понял, что осенью на просторах США развернётся эпическая битва между русскими и китайцами, которые и будут выбирать там президента? Сами американцы там ещё что-то решают?
10 мая, 09:27
Владимир Владимирович
270001
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