Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

"Раскошелиться по-крупному"

В конце марта сенаторы Марша Блэкберн и Линдси Грэм потребовали наказать Пекин "за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба". По их мнению, следует списать часть американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка. Фактически это означает дефолт по ценным бумагам Минфина США.

"Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", — заявил Грэм в интервью Fox News. А поэтому, подчеркнул сенатор, "весь мир должен выставить счет за пандемию" и заставить Пекин "раскошелиться по-крупному".

В конгресс внесли законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания "механизма выплаты компенсаций". К кампании подключились высшие правительственные чиновники, идею поддержал и Дональд Трамп.

"Мы еще не определили окончательную цену, но она будет существенной", Китай "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть, сообщил президент.

Впрочем, как предупредили китайские СМИ, Пекин в долгу не останется. Второй крупнейший иностранный кредитор США готов приступить к распродаже своих облигаций. Как утверждает cтарейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с требованиями о компенсациях.

"Белый дом обсуждает отказ от обязательств по всему долгу США перед Китаем объемом 1,1 триллиона долларов или по его части, — пишет газета. — Подобная крайняя мера очень маловероятна, однако сам факт ее обсуждения может заставить Пекин обезопасить себя от рисков и сократить принадлежащий ему госдолг США".

Как указывают аналитики, результат для США будет крайне неприятным: Китай нанесет удар по рынку государственных облигаций именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил эмиссию, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

"Списание долга — настолько безумная идея, что предложивший ее, кем бы он ни был, должен серьезно задуматься о своей профпригодности", — отметил глава департамента глобального анализа рынков Восточной Азии MUFG Клифф Тан.

Поэтому эксперты склонны считать это политической уловкой в рамках предвыборной кампании по переизбранию Трампа. Ведь подобный шаг "полностью уничтожит источник финансирования дефицита бюджета США".

Обратный эффект

Экономисты предупредили: любая попытка Вашингтона не исполнить долговые обязательства перед Китаем даст эффект бумеранга. Фактический дефолт резко подорвет доверие инвесторов к способности правительства США платить по счетам — и, как следствие, к долларовым активам.

В результате доходность трежерис резко возрастет, что увеличит стоимость финансирования как для правительства США, так и для американских компаний и потребителей. Причем произойдет это в момент крайней слабости американской экономики, которой уже пообещали крупнейшее квартальное падение в истории — до 50% ВВП.

В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу. И это будет катастрофой: стоимость трежерис обвалится, на фондовом рынке возникнет паника, доллар рухнет.

Другое дело, что Пекин на это вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.

"Китай способен спровоцировать крах доллара и финансовых рынков, наводнив их американскими казначейскими бумагами. Трежерис обесценятся, их доходность резко увеличится. Не исключена и глобальная финансовая катастрофа, которая ударит и по КНР", — поясняет главный экономист ING по Китаю Айрис Пэнг.

И все же, скорее всего, Пекин предпочтет менее жесткий вариант: просто прекратит покупать новые выпуски американского госдолга. И будет постепенно сокращать эти активы по мере погашения трежерис.

Из-за торговой войны с США Китай и так планомерно избавлялся от этих бумаг. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии: у Токио трежерис на 1,12 триллиона.