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Культура
2020-05-10T05:09
https://ria.ru/20200510/1571166003.html
Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали
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РИА Новости

Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали

05:09 10.05.2020
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© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Канье Уэст презентовал в Сети новую модель кроссовок Yeezy 451, которую пользователи Твиттера высмеяли за странный дизайн, сообщает Input.
Новинка должна была появиться в магазинах еще в 2019 году, однако запуск откладывается, и точную дату релиза представители марки пока так и не назвали: обошлись туманным Coming soon (скоро выйдет - Прим.ред.). Зато выложили прототип в официальном аккаунте марки.
Футуристический силуэт обуви вызвал в Интернете волну ехидных замечаний и мемов: творение Уэста сравнивают с японскими пельменями гедза, хинкали, медицинскими бахилами, грязными носками и даже с крабом.
Между тем, по задумке создателей, Уэста и его соавтора, известного дизайнера кроссовок Стивена Смита, модель с массивной полимерной подошвой в форме обхватывающих стопу зубцов была вдохновлена когтями хищников.
Канье уже “выгуливал” эти белоснежные ботинки в марте на Неделе моды в Париже, где из-за непогоды ему пришлось прыгать через лужи.
Поклонники спортивной обуви давно ждут и другую новинку, обещанную Уэстом: модель Yeezy Foam Runner из пенистого полимера. Ее также вовсю критиковали, сравнивая с кроксами.
Кроссовки от Канье, несмотря на достаточно высокий ценник, пользуются большой популярностью. За отдельными моделями охотятся коллекционеры, а право на покупку новых релизов обычно разыгрывается среди желающих.
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