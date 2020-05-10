Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Канье Уэст презентовал в Сети новую модель кроссовок Yeezy 451, которую пользователи Твиттера высмеяли за странный дизайн, Канье Уэст презентовал в Сети новую модель кроссовок Yeezy 451, которую пользователи Твиттера высмеяли за странный дизайн, сообщает Input.

Новинка должна была появиться в магазинах еще в 2019 году, однако запуск откладывается, и точную дату релиза представители марки пока так и не назвали: обошлись туманным Coming soon (скоро выйдет - Прим.ред.). Зато выложили прототип в официальном аккаунте марки.

Футуристический силуэт обуви вызвал в Интернете волну ехидных замечаний и мемов: творение Уэста сравнивают с японскими пельменями гедза, хинкали, медицинскими бахилами, грязными носками и даже с крабом.

Между тем, по задумке создателей, Уэста и его соавтора, известного дизайнера кроссовок Стивена Смита, модель с массивной полимерной подошвой в форме обхватывающих стопу зубцов была вдохновлена когтями хищников.

Канье уже “выгуливал” эти белоснежные ботинки в марте на Неделе моды в Париже, где из-за непогоды ему пришлось прыгать через лужи.

Поклонники спортивной обуви давно ждут и другую новинку, обещанную Уэстом: модель Yeezy Foam Runner из пенистого полимера. Ее также вовсю критиковали, сравнивая с кроксами.