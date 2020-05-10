На Ибице из-за пандемии могут обанкротиться целые улицы баров

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На острове Ибица из-за пандемии нового коронавируса могут обанкротиться целые улицы баров, На острове Ибица из-за пандемии нового коронавируса могут обанкротиться целые улицы баров, сообщает The Sun.

Значительная часть бизнеса острове была связана с туризмом. Для отдыхающих устраивали масштабные вечеринки, фестивали, открывались новые рестораны и развлекательные центры.

До середины июня путешественники на Ибицу не прилетят, авиакомпании отменили все рейсы в это период. Более того, власти Испании уже заявили, что в этом году турбизнес может рассчитывать только на доходы от внутреннего туризма. А на Ибицу больше всего отдыхающих прилетали из Великобритании и Германии.

Министр туризма Балеарских островов Яго Негеруэла уже предупредил, что британцев этим летом на Ибице не будет: власти королевства слишком поздно приняли карантинные меры, поэтому в стране много заболевших коронавирусом.

Владельцы развлекательных заведений опасаются банкротств. Так, директор клуба Фил Мандельбаум заявил, что небольшие бары и дискотеки могут быть навсегда закрыты, если в течение следующих нескольких месяцев туристы не приедут на остров. "Большая часть баров и магазинов тут — маленькие. Думаю, что многие из них в этом году просто исчезнут", — сказал он.

Более крупные заведения надеются выжить. Некоторые из них пытаются зарабатывать, развивая необычные форматы, например, проводят домашние вечеринки онлайн.