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Туризм
2020-05-10T13:12
https://ria.ru/20200510/1571148334.html
На Ибице из-за пандемии могут обанкротиться целые улицы баров
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РИА Новости

На Ибице из-за пандемии могут обанкротиться целые улицы баров

13:12 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НаумовНочной клуб
Ночной клуб
© РИА Новости / Алексей Наумов
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На острове Ибица из-за пандемии нового коронавируса могут обанкротиться целые улицы баров, сообщает The Sun.
Значительная часть бизнеса острове была связана с туризмом. Для отдыхающих устраивали масштабные вечеринки, фестивали, открывались новые рестораны и развлекательные центры.
До середины июня путешественники на Ибицу не прилетят, авиакомпании отменили все рейсы в это период. Более того, власти Испании уже заявили, что в этом году турбизнес может рассчитывать только на доходы от внутреннего туризма. А на Ибицу больше всего отдыхающих прилетали из Великобритании и Германии.
Министр туризма Балеарских островов Яго Негеруэла уже предупредил, что британцев этим летом на Ибице не будет: власти королевства слишком поздно приняли карантинные меры, поэтому в стране много заболевших коронавирусом.
Владельцы развлекательных заведений опасаются банкротств. Так, директор клуба Фил Мандельбаум заявил, что небольшие бары и дискотеки могут быть навсегда закрыты, если в течение следующих нескольких месяцев туристы не приедут на остров. "Большая часть баров и магазинов тут — маленькие. Думаю, что многие из них в этом году просто исчезнут", — сказал он.
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Более крупные заведения надеются выжить. Некоторые из них пытаются зарабатывать, развивая необычные форматы, например, проводят домашние вечеринки онлайн.
Кроме того, проблемы есть и у гостиничного бизнеса. Отельеры на Ибице просят отменить на два года туристический налог. Сейчас постояльцы должны платить около 3,50 фунтов стерлингов за ночь с человека.
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