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2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571125024.html
История 92-летнего учителя, всю жизнь работавшего на одном месте
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РИА Новости

История 92-летнего учителя, всю жизнь работавшего на одном месте

08:00 10.05.2020
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© Фото из личного архива семьи ПамухиныхЛюдмила Георгиевна
Людмила Георгиевна
© Фото из личного архива семьи Памухиных
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Те, кому удалось дожить до таких лет, давно ушли на покой. А Людмила Георгиевна Памухина спрашивает у начальства: "Как с моим дальнейшим карьерным ростом?" Она преподает английский уже семьдесят лет, в качестве переводчика объездила весь мир — от Англии до Австралии. Всю жизнь проработала на одном месте и никогда об этом не жалела.

"Философских вопросов никто не задавал"

Людмила Георгиевна Памухина родилась в 1928-м, окончила иняз. По распределению попала преподавателем на Высшие курсы иностранных языков при Минэкономразвития России (в те времена — Министерстве внешней торговли СССР). Там она и работает до сих пор: прямо сейчас, во время эпидемии, дистанционно занимается английским с учениками.
Людмила Георгиевна хорошо помнит военное время: когда началась Великая Отечественная, ей было тринадцать. "Отец ушел на фронт, мы с сестрой и мамой жили на Ленинских горах, у нас был огород, куры и поросенок — не голодали. Я очень крепкий человек, мы с сестрой выросли на свежих овощах. С детства у нас была здоровая пища, потому, наверное, я и дожила до такого возраста".
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Выбор профессии дался просто. "Время было очень трудное, никто философских вопросов не задавал. Поступать в иняз мне посоветовал отец. Очевидно, он считал, что это разумно. Вот я и пошла туда", — объясняет она.

"Была влюблена в работу"

И с местом работы определилась легко, без "философских вопросов".

"Окончила иняз в 1949-м, диплом с отличием. В те времена было распределение. Очень хорошо помню: каждого выпускника вызывали на комиссию, там сидели десять-пятнадцать представителей кадровых служб. Один из них сказал: "Возьму эту выпускницу". Я согласилась, и в сентябре того же года вышла на работу — до сих пор там".

Людмила Георгиевна уже не помнит, сильно ли переживала она, тогда еще совсем юная преподавательница, оказавшись перед взрослой и требовательной аудиторией. В те времена Высшие курсы иностранных языков были закрытыми, там обучали только сотрудников Министерства внешней торговли СССР, которым предстояли заграничные командировки.
"Я не помню, волновалась ли в первый день, но знаю, что влюбилась в свою работу. Расписание у нас тогда было довольно сложное, занятия и утром, и вечером, но мне нравилось преподавать. И слушатели мне очень нравились".
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Взрослая аудитория всегда была для нее важным преимуществом. "Я преподавала в небольших группах. И сейчас, спустя годы, мотивация моих слушателей не изменилась: все те же взрослые люди, которые относятся к английскому серьезно. Они занимаются не потому, что их кто-то заставил, для них это профессиональная необходимость. С ними удобно, мучиться, как в школе, мне не приходилось. У нас были нормальные человеческие отношения, не помню, чтобы у меня хоть раз возник конфликт с кем-то из слушателей", — рассказывает Памухина.
© Фото из личного архива семьи ПамухиныхЛюдмила Георгиевна Памухина
Людмила Георгиевна Памухина
© Фото из личного архива семьи Памухиных
Людмила Георгиевна Памухина
Не приходилось ей страдать и от однообразия. "Материал и люди всегда новые, не могу сказать, что процесс абсолютно одинаковый. Никогда не скучала. Не думаю, что моя жизнь могла бы сложиться лучше".

"Мама боялась меня отпускать"

Она не только вела занятия, но и много ездила по миру в качестве переводчика. Первый раз за границу — и сразу в Великобританию. Ей тогда было 27, а Министерство внешней торговли ценило "молодых и незамужних". Людмиле Георгиевне предложили поработать в Англии несколько лет.
Родители были против, но как отказаться — "это же страна носителей языка". "Тогда в мире было напряженно, все всего боялись. Мама не хотела отпускать меня черт знает куда, в какую-то далекую Англию. Но я сказала: "Нет уж, поеду".
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Людмила Георгиевна провела в Великобритании два с половиной года. "Работала переводчиком, очень много говорила и никаких сложностей не испытывала. Приезжали делегации из СССР, я их сопровождала на сельскохозяйственных предприятиях и заводах в Англии, Уэльсе, Шотландии — где угодно. Приходилось беседовать обо всем — конечно, это очень хорошая школа языка".

"Ничего необыкновенного"

Свою жизнь за пределами курсов Памухина описывает просто: "У меня были знакомые, друзья, семья. Все, как обычно, ничего необыкновенного". Ее муж, ныне покойный, был кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником НИИ.
© Фото из личного архива семьи ПамухиныхЛюдмила Георгиевна с семьей
Людмила Георгиевна с семьей
© Фото из личного архива семьи Памухиных
Людмила Георгиевна с семьей
Летом (а у преподавателей отпуск — два месяца) обычно устраивалась переводчиком. "Ездила по всему миру: Европа, Азия, даже Австралия. Индия запомнилась бедностью. Меня очень расстроило то, что в Дели столько нищих, в Москве такого не было ни в какие времена. В Японии студенты вузов, изучавшие русский язык, массово вызывались помочь в качестве переводчиков — это меня впечатлило. Для них это была ценная практика. Переводила в основном в области техники, это не разговоры про музыку и искусство, но, разумеется, группа, которую я сопровождала, интересовалась историей страны, и я бывала с ними на развлекательных экскурсиях".
Дети в это время оставались с супругом Людмилы Георгиевны, ждали маму, а когда она возвращалась, нетерпеливо разбирали заграничные подарки. "Я привозила практичные вещи, а не местную экзотику — не до того было. Жизнь была не очень красивая", — вздыхает она.

"Всю свою семью обучила английскому"

Конечно, синхронным переводчиком Людмила Георгиевна не работает уже давно. "Возраст не тот", — без смущения объясняет она. Сейчас Памухина только преподает, но до этого занималась и административными делами — долгое время возглавляла кафедру. Всю жизнь она учила английскому не только слушателей курсов, но и семью. "Детей, племянников, теперь уже внуков и даже правнуков — говорю с ними, читаю. Я понимаю, что сейчас это очень важно".
С компьютером она скорее на "вы", однако, когда все перешли на дистанционное обучение, пришлось освоиться. Впрочем, Людмила Георгиевна так и осталась приверженцем исключительно очной формы занятий.
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"Мы занимаемся через скайп, это очень неудобно. Я научилась, деваться некуда, но как человек, давно преподающий, понимаю, что так развивать навыки общения сложно. Я разговариваю с учениками на английском о чем угодно, затрагивала и эту тему. Они сказали, что это менее эффективно, чем занятия в группе, когда педагог видит всех и все друг с другом общаются лично. Мои коллеги такого же мнения".
Сыновьям Людмилы Георгиевны уже за пятьдесят, они сами давно стали отцами. Она ими искренне гордится.
За свою долгую карьеру Памухина написала более двадцати учебников, среди них — пособие в соавторстве с Бонк. До сих пор все, чего хочет Людмила Георгиевна, — учить других английскому: "О будущем, как вы понимаете, я не загадываю, но хотелось бы преподавать".
© Фото из личного архива семьи ПамухиныхЛюдмила Георгиевна и ее семья
Людмила Георгиевна и ее семья
© Фото из личного архива семьи Памухиных
Людмила Георгиевна и ее семья
В свободное время много читает на русском и английском. "В основном развлекательную детективную литературу — от Кристи до Донцовой, чтобы не напрягать голову, в качестве отдыха", — по-простому говорит она.
Директор Высших курсов иностранных языков Анна Ляцу, где работает Памухина, обо всех сотрудниках отзывается очень хорошо. Но Людмила Георгиевна все же выделяется.

"Она мне позвонила и задала вопрос, каковы ее шаги для дальнейшего карьерного роста. И я "зависла", — смеется Анна. — Я просто не знаю, что отвечать человеку девяноста двух лет в такой ситуации. У нее есть дети, внуки, правнуки — уже взрослые. Но она даже не допускает мысли, что можно не работать: ведет одну группу на полставки. Думаю, эти деньги вряд ли что-то меняют в ее жизни, мне кажется, для себя она приняла решение оставаться в строю до конца".

И хотя сама Людмила Георгиевна "о будущем не загадывает", почему-то не возникает сомнений: пока она в силах, будет говорить по-английски. И учить.
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английский языкМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МоскваОбщество
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