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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-03T17:53
https://ria.ru/20200509/1572420617.html
Детсады и малокомплектные школы Татарстана возобновят работу 12 мая
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РИА Новости

Детсады и малокомплектные школы Татарстана возобновят работу 12 мая

17:52 09.05.2020 (обновлено: 17:53 03.06.2020)
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Детские сады и малокомплектные сельские школы в Татарстане с 12 мая возобновят работу в штатном режиме после перерыва из-за самоизоляции, сообщает министерство образования и науки республики.
Ранее в условиях самоизоляции учеба во всех школах и вузах велась дистанционно, в детских садах работали только дежурные группы.
"С 12 мая в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады. Обращаем внимание на временный порядок приема детей после всеобщей самоизоляции. Родители не должны ходить в поликлиники за справками о состоянии здоровья ребёнка. Участковые педиатры детских поликлиник будут обеспечивать выдачу справок об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями на основании обращения родителей, полученного по телефонной связи", - говорится в сообщении.
Казань, Татарстан
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Как отмечается, справка будет предоставляться дистанционно – по электронной почте, или через мессенджеры. Кроме того, в детских садах усилят утренний фильтр, детей с насморком и другими признаками ОРВИ в детсады не примут.
Также, по информации министерства, с 12 мая сядут за парты и будут учиться в штатном режиме учащиеся малокомплектных сельских учебных заведений (с количеством до 20 детей). Все остальные татарстанские школьники с 12 мая продолжат учебу в дистанционном формате. Учащиеся 1-8 классов завершат учебу 23 мая, старшеклассники – 30 мая.
По решению правительства Татарстана, с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
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Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииОбразование - Общество
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