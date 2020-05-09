Детсады и малокомплектные школы Татарстана возобновят работу 12 мая

КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Детские сады и малокомплектные сельские школы в Татарстане с 12 мая возобновят работу в штатном режиме после перерыва из-за самоизоляции, сообщает министерство образования и науки республики.

Ранее в условиях самоизоляции учеба во всех школах и вузах велась дистанционно, в детских садах работали только дежурные группы.

"С 12 мая в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады. Обращаем внимание на временный порядок приема детей после всеобщей самоизоляции. Родители не должны ходить в поликлиники за справками о состоянии здоровья ребёнка. Участковые педиатры детских поликлиник будут обеспечивать выдачу справок об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями на основании обращения родителей, полученного по телефонной связи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, справка будет предоставляться дистанционно – по электронной почте, или через мессенджеры. Кроме того, в детских садах усилят утренний фильтр, детей с насморком и другими признаками ОРВИ в детсады не примут.

Также, по информации министерства, с 12 мая сядут за парты и будут учиться в штатном режиме учащиеся малокомплектных сельских учебных заведений (с количеством до 20 детей). Все остальные татарстанские школьники с 12 мая продолжат учебу в дистанционном формате. Учащиеся 1-8 классов завершат учебу 23 мая, старшеклассники – 30 мая.