В ДНР сообщили о 29 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили перемирие в течение текущих суток, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики выпущено 72 мины различного калибра, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.50 до 21.50 (мск) было зафиксировано 29 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период по территории республики было выпущено 72 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовалось стрелковое вооружение, гранатомёт и бронетехника", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.