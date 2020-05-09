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2020-05-09T23:56
https://ria.ru/20200509/1571231045.html
В ДНР сообщили о 29 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР сообщили о 29 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

23:55 09.05.2020 (обновлено: 23:56 09.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили перемирие в течение текущих суток, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики выпущено 72 мины различного калибра, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.50 до 21.50 (мск) было зафиксировано 29 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период по территории республики было выпущено 72 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовалось стрелковое вооружение, гранатомёт и бронетехника", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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