Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило четыре миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 23.50 мск, выявлено 4 004 224 случая заражения. Более 277 тысяч заболевших COVID-19 умерли.
Количество выздоровевших во всем мире составляет 1 348 383.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.