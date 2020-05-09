Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T00:19
https://ria.ru/20200509/1571231004.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098085_0:141:3003:1830_1036x0_80_0_0_1a47d71fd3537e278c6b4441b02b03ee.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

23:53 09.05.2020 (обновлено: 00:19 10.05.2020)
1762
© REUTERS / Caitlin Ochs Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило четыре миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 23.50 мск, выявлено 4 004 224 случая заражения. Более 277 тысяч заболевших COVID-19 умерли.
Количество выздоровевших во всем мире составляет 1 348 383.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4821013
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19В мире
Рекомендуем
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Медицинские работники
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
Лента новостейМолния