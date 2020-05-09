ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Twitter . Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в

По данным американских военных, инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.

Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org , до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.

Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.

Бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.