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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-10T07:36
https://ria.ru/20200509/1571230915.html
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
https://cdn22.img.ria.ru/images/95671/12/956711210_0:180:1920:1260_1036x0_80_0_0_4edae1eecd10cb36cd047911c3898411.jpg
РИА Новости

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

23:49 09.05.2020 (обновлено: 07:36 10.05.2020)
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© Фото : NRAO/AUI/NSF43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
© Фото : NRAO/AUI/NSF
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
По данным американских военных, инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.
Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.
Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.
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Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.
Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.
Бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, они происходили либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Обсудить 63
Хочу стать космонавтомВВС СШАКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Это салют в честь Дня Победы)* Памперсы поменяйте,ВВС США)*
10 мая, 00:22
галина волох ( Морозова )
2883913060
А мне грустно, что это сообщение я узнаю от американцев.
10 мая, 03:01
Василий Кнутт
11912162124
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