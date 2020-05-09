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75 лет Великой Победы
2020-05-10T00:04
https://ria.ru/20200509/1571230871.html
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/152037/66/1520376662_0:204:3081:1937_1036x0_80_0_0_68b3f3ed40a70844913091f5fbc7aa11.jpg
РИА Новости

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

23:49 09.05.2020 (обновлено: 00:04 10.05.2020)
44547
© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
Как Свиридов рассказал РИА Новости, ему пришло уведомление о том, что он "нарушает нормы" Facebook.
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"Я не совсем понимаю, <…> какие стандарты я нарушаю. Что, разве Facebook не знает, что Советский союз является победителем во Второй мировой войне? Или, может быть, Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над Рейхстагом?" — возмутился Свиридов.
Он отметил, что в его понимании то, что делает Facebook, называется "обыкновенный фашизм".
Журналист также рассказал, что его дед Калагин Леонид Романович сражался за Родину и получил четыре боевых награды: орден Ленина, орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени.
© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в FacebookЖурналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook
Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
По его мнению, российские интернет-пользователи, которые столкнулись с блокировкой, должны обратиться в надзорные органы, подать на Facebook коллективный иск за нарушение гражданских прав и потребовать компенсацию за моральный ущерб.
Как заявил Свиридов, действия Facebook — это запланированная массовая акция, а не техническая ошибка.
"Это подлость, мерзость, гадость. <…> Такие вещи прощать нельзя. Я думаю, что я буду подавать в суд", — заключил он.
© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в FacebookЖурналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook
Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы
Ранее интернет-пользователи стали жаловаться на то, что нейросеть удаляет снимки, на которых советские воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария устанавливают Знамя Победы на крышу Рейхстага. В сообщении разработчиков Facebook говорилось, что этот кадр нарушает нормы сообщества "в отношении опасных людей и организаций".
Впоследствии официальный представитель соцсети заявил РИА Новости, что снимки были удалены из публикаций по ошибке и уже восстановлены. Корпорация принесла пользователям свои извинения.
В Facebook добавили, что количество сотрудников, которые занимаются просмотром контента, сократили из-за пандемии коронавируса. Снимки были удалены автоматизированными системами, пояснил представитель соцсети.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Празднование Дня Победы в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Жители города возлагают цветы к мемориальному комплексу Вечный огонь в Краснодаре
1 из 22

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

Девушки во время празднования Дня Победы в Краснодаре
2 из 22

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

Ветеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Краснодаре
3 из 22

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

Театрализованная колонна из 11 военных грузовиков проехала по центральным улицам Екатеринбурга
4 из 22

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Перед жителями столицы Урала выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

Участники театрализованной колонны из 11 военных грузовиков, которая проехала по центральным улицам Екатеринбурга
5 из 22

Перед жителями столицы Урала выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
6 из 22

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

Женщина делает селфи на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы
7 из 22

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертный полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

Женщина участвует в акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
8 из 22

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертный полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

Мотоциклисты едут по Москве во время празднования Дня Победы
9 из 22

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 22

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

Концерт с песнями военных лет перед окнами ГАУ Новосибирский дом ветеранов
11 из 22

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориального комплекса Боевая слава Тихоокеанского флота во Владивостоке
12 из 22

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

Участники молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
13 из 22

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

Участники молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
14 из 22

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Участники движения исполняли песни военных лет.

Участницы молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
15 из 22

Участники движения исполняли песни военных лет.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
16 из 22

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) и командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев во время возложения цветов к памятнику защитникам Кольского Заполярья в Мурманске
17 из 22

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

Девушка возлагает цветы к обелиску Города-герои в Мурманске
18 из 22

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
19 из 22

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

Жители города во время празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге
20 из 22

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Севастополе прошел морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
21 из 22

В Севастополе прошел морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
22 из 22

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 22

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 22

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 22

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 22

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 22

Перед жителями столицы Урала выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 22

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 22

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 22

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертный полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 22

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 22

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 22

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 22

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 22

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
14 из 22

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
15 из 22

Участники движения исполняли песни военных лет.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
16 из 22

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
17 из 22

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
18 из 22

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
19 из 22

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
20 из 22

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
21 из 22

В Севастополе прошел морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
22 из 22

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Обсудить 58
75 лет Великой ПобедыFacebookЛеонид СвиридовДень ПобедыОбщество
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