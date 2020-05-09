Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Социальная сеть Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.

Как Свиридов рассказал РИА Новости, ему пришло уведомление о том, что он "нарушает нормы" Facebook.

"Я не совсем понимаю, <…> какие стандарты я нарушаю. Что, разве Facebook не знает, что Советский союз является победителем во Второй мировой войне? Или, может быть, Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над Рейхстагом?" — возмутился Свиридов.

Он отметил, что в его понимании то, что делает Facebook, называется "обыкновенный фашизм".

Журналист также рассказал, что его дед Калагин Леонид Романович сражался за Родину и получил четыре боевых награды: орден Ленина, орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени.

© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы © Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы

По его мнению, российские интернет-пользователи, которые столкнулись с блокировкой, должны обратиться в надзорные органы, подать на Facebook коллективный иск за нарушение гражданских прав и потребовать компенсацию за моральный ущерб.

Как заявил Свиридов, действия Facebook — это запланированная массовая акция, а не техническая ошибка.

"Это подлость, мерзость, гадость. <…> Такие вещи прощать нельзя. Я думаю, что я буду подавать в суд", — заключил он.

© Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы © Фото : Аккаунт Леонида Свиридова в Facebook Журналиста Леонида Свиридова заблокировали в Facebook из-за поста со Знаменем Победы

Ранее интернет-пользователи стали жаловаться на то, что нейросеть удаляет снимки, на которых советские воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария устанавливают Знамя Победы на крышу Рейхстага. В сообщении разработчиков Facebook говорилось, что этот кадр нарушает нормы сообщества "в отношении опасных людей и организаций".

Впоследствии официальный представитель соцсети заявил РИА Новости, что снимки были удалены из публикаций по ошибке и уже восстановлены. Корпорация принесла пользователям свои извинения.