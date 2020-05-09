Пятой жертвой COVID-19 в Мурманской области стал водитель из Белокаменки

МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Пациент с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом, работавший водителем в вахтовом поселке в Белокаменке под Мурманском, где заразились более 2 тысяч человек, скончался в мурманской областной больнице, сообщил оперштаб региона.
"В Мурманске скончался пациент с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 55-летний мужчина заболел на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, из-за этого в прошлом перенёс стентирование коронарных сосудов", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, мужчина работал водителем на строительной площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк" и был госпитализирован 27 апреля в тяжёлом состоянии. Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ, затем в связи с утяжелением состояния переведён в реанимацию областной больницы в Мурманске, начата искусственная вентиляция лёгких. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось.
По данным на утро субботы, в Белокаменке было выявлено 2003 человека с коронавирускной инфекцией, всего в Мурманской области заражено 2340 человек. Скончавшийся мужчина стал пятой жертвой коронавируса в регионе.
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