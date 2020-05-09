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2020-05-09T23:46
https://ria.ru/20200509/1571230824.html
Пятой жертвой COVID-19 в Мурманской области стал водитель из Белокаменки
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РИА Новости

Пятой жертвой COVID-19 в Мурманской области стал водитель из Белокаменки

23:46 09.05.2020
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© Фото : оперштаб Мурманской областиМобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
© Фото : оперштаб Мурманской области
МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Пациент с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом, работавший водителем в вахтовом поселке в Белокаменке под Мурманском, где заразились более 2 тысяч человек, скончался в мурманской областной больнице, сообщил оперштаб региона.
Мурманске скончался пациент с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 55-летний мужчина заболел на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, из-за этого в прошлом перенёс стентирование коронарных сосудов", - говорится в сообщении.
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Как отметили в штабе, мужчина работал водителем на строительной площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк" и был госпитализирован 27 апреля в тяжёлом состоянии. Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ, затем в связи с утяжелением состояния переведён в реанимацию областной больницы в Мурманске, начата искусственная вентиляция лёгких. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось.
По данным на утро субботы, в Белокаменке было выявлено 2003 человека с коронавирускной инфекцией, всего в Мурманской области заражено 2340 человек. Скончавшийся мужчина стал пятой жертвой коронавируса в регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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