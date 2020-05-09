Пятой жертвой COVID-19 в Мурманской области стал водитель из Белокаменки

МУРМАНСК, 9 мая – РИА Новости. Пациент с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом, работавший водителем в вахтовом поселке в Белокаменке под Мурманском, где заразились более 2 тысяч человек, скончался в мурманской областной больнице, сообщил оперштаб региона.