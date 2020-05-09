В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования при нынешней пандемии", - говорится на сайте ведомства.

По данным FDA, лицензию получил тест компании Quidel Corporation в пятницу вечером.

"Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты", - отмечает управление.

Вместе с тем подчеркивается, что тест на антиген не может обнаруживать все инфекции. По данным ведомства, тесты на антиген точны при обнаружении вируса, при этом не столь чувствительны, как молекулярные ПЦР-тесты.

"Это означает, что положительные результаты тестов на антиген очень точны, но есть вероятность ложных отрицательных результатов, поэтому отрицательный результат не исключает наличия заражения. Имея это в виду, отрицательный результат теста на антиген должен быть подтвержден ПЦР-тестом перед принятием решения о лечении или для предотвращения возможного распространения вируса из-за ложного отрицательного результата", - сообщило управление.