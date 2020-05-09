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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:40
https://ria.ru/20200509/1571230084.html
В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты

23:03 09.05.2020 (обновлено: 04:40 10.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты.
"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования при нынешней пандемии", - говорится на сайте ведомства.
По данным FDA, лицензию получил тест компании Quidel Corporation в пятницу вечером.
"Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты", - отмечает управление.
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Вместе с тем подчеркивается, что тест на антиген не может обнаруживать все инфекции. По данным ведомства, тесты на антиген точны при обнаружении вируса, при этом не столь чувствительны, как молекулярные ПЦР-тесты.
"Это означает, что положительные результаты тестов на антиген очень точны, но есть вероятность ложных отрицательных результатов, поэтому отрицательный результат не исключает наличия заражения. Имея это в виду, отрицательный результат теста на антиген должен быть подтвержден ПЦР-тестом перед принятием решения о лечении или для предотвращения возможного распространения вируса из-за ложного отрицательного результата", - сообщило управление.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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