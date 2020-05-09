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2020-05-09T23:10
https://ria.ru/20200509/1571230036.html
Глава СВР поделился воспоминаниями о разведчиках Вартанян
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РИА Новости

Глава СВР поделился воспоминаниями о разведчиках Вартанян

22:57 09.05.2020 (обновлено: 23:10 09.05.2020)
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© Фото : Пресс бюро СВР РоссииРазведчики нелегалы Геворке и Гоар Вартанян
Разведчики нелегалы Геворке и Гоар Вартанян
© Фото : Пресс бюро СВР России
ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что не смог сдержать удивления, когда пересматривал личные и оперативные дела четы советских разведчиков Геворка и Гоар Вартанян. Об этом он сообщил для подготовленного агентством Sputnik Армения фильма о вкладе разведчиков в Великую Победу.
"Два месяца назад я пересмотрел их личные и оперативные дела, и невольно, как в свое время Юрий Владимирович Андропов, не мог сдержать возгласа удивления. <…> И это все сделала одна пара разведчиков-нелегалов?" — сказал глава СВР.
По его словам, герои-разведчики оставили неизгладимую память в сердцах не только коллег, но и нескольких поколений огромного пространства — многонационального Советского Союза.
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"А какими они были наставниками для будущих разведчиков-нелегалов! Они передавали молодым сотрудникам не только профессиональные навыки, делились опытом разведывательного искусства, научили добру, благородству, уважению к людям будущей страны пребывания, ее истории, традициям, культуре", — сказал Нарышкин.
О скромности и простых человеческих качествах супружеской пары авторам фильма рассказал президент Армении Армен Саркисян, друживший с Вартанянами.
"Простые человеческие качества делали их людьми, с которыми всем хотелось общаться. Не потому что они были героями, людьми, которые поменяли ход истории. Они поменяли ход истории, потому что были именно такими людьми, любили свою родину, были очень умными, подготовленными, дисциплинированными, и у них обоих был стержень", — сказал Саркисян.
По его словам, с огромным уважением к деятельности разведчиков относится российский лидер Владимир Путин.
"Мне кажется, что рядом со звездой Героя Советского Союза, такое отношение руководителя страны — это вторая звезда", — заявил президент Армении.
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"Пример служения Отечеству": эксперт об истории разведчицы ВартанянДаже после смерти известной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян ее вклад в укрепление безопасности страны навсегда останется в истории, рассказал в эфире радио Sputnik полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки": Сталина, Рузвельта и Черчилля.
В 1951 году супругов Вартанян вывезли в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя работа супружеской пары разведчиков-нелегалов в экстремальных условиях. Они действовали под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита". В 1984 году Геворку Вартаняну присвоили звание Героя Советского Союза. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Геворк и Гоар Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
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Армен СаркисянГоар ВартанянСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСССРАрменияВ мире
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