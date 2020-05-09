Глава СВР поделился воспоминаниями о разведчиках Вартанян

"Два месяца назад я пересмотрел их личные и оперативные дела, и невольно, как в свое время Юрий Владимирович Андропов, не мог сдержать возгласа удивления. <…> И это все сделала одна пара разведчиков-нелегалов?" — сказал глава СВР.

По его словам, герои-разведчики оставили неизгладимую память в сердцах не только коллег, но и нескольких поколений огромного пространства — многонационального Советского Союза.

"А какими они были наставниками для будущих разведчиков-нелегалов! Они передавали молодым сотрудникам не только профессиональные навыки, делились опытом разведывательного искусства, научили добру, благородству, уважению к людям будущей страны пребывания, ее истории, традициям, культуре", — сказал Нарышкин.

О скромности и простых человеческих качествах супружеской пары авторам фильма рассказал президент Армении Армен Саркисян , друживший с Вартанянами.

"Простые человеческие качества делали их людьми, с которыми всем хотелось общаться. Не потому что они были героями, людьми, которые поменяли ход истории. Они поменяли ход истории, потому что были именно такими людьми, любили свою родину, были очень умными, подготовленными, дисциплинированными, и у них обоих был стержень", — сказал Саркисян.

По его словам, с огромным уважением к деятельности разведчиков относится российский лидер Владимир Путин

"Мне кажется, что рядом со звездой Героя Советского Союза, такое отношение руководителя страны — это вторая звезда", — заявил президент Армении.

Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки": Сталина, Рузвельта и Черчилля.