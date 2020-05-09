В ОНФ осудили блокировку сообщений с фото Знамени Победы в Facebook

"Не знаю, чьи чувства может оскорбить образ Знамени Победы, символа окончания войны, краха нацизма и его идей. Это знамя — государственная реликвия, находящаяся на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных сил России. Война закончилась 75 лет назад. Но очевидно, что война за нашу память продолжается. И продолжаясь в новых цифровых условиях, она идет прямо сейчас", — цитирует Цунаеву пресс-служба ОНФ.