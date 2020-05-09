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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:38
https://ria.ru/20200509/1571229182.html
В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564557094_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_999617f8293632529d549385efc0cdff.jpg
РИА Новости

В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки

22:38 09.05.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1546, общее число заразившихся превысило 137 тысяч, умерли 50 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.
"Сегодня выявлено 1546 новых случаев, всего заразившихся - 137 115. Мы потеряли сегодня 50 пациентов, всего умерших – 3739. Вылечились сегодня 3084 пациента, всего - 89 480", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТурцияВ мире
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