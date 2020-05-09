В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а умерших - с 31 марта.

"Сегодня выявлено 1546 новых случаев, всего заразившихся - 137 115. Мы потеряли сегодня 50 пациентов, всего умерших – 3739. Вылечились сегодня 3084 пациента, всего - 89 480", - написал Коджа в Twitter.