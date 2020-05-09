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2020-05-09T22:35
https://ria.ru/20200509/1571229155.html
В Свердловской области при взрыве газа в гараже пострадал мужчина
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РИА Новости

В Свердловской области при взрыве газа в гараже пострадал мужчина

22:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Взрыв газа произошел в гараже в городе Асбесте Свердловской области, в результате инцидента пострадал мужчина, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
"В 20.37 (18.37 мск) 9 мая поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одном из гаражей гаражного кооператива в городе Асбесте на улице Промышленной. В результате хлопка пострадал мужчина, с ожогами госпитализирован. В результате хлопка разрушений нет, произошло возгорание вещей в гараже", - говорится в сообщении.
Огонь распространился на соседние гаражи. Всего в результате пожара пострадали пять гаражей и один автомобиль, находящийся в гараже, где и произошел взрыв. В течение 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. В ликвидации пожара задействованы пять единиц пожарной техники и 14 человек личного состава. Обстоятельства случившегося выясняются.
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