В Свердловской области при взрыве газа в гараже пострадал мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Взрыв газа произошел в гараже в городе Асбесте Взрыв газа произошел в гараже в городе Асбесте Свердловской области , в результате инцидента пострадал мужчина, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.

"В 20.37 (18.37 мск) 9 мая поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одном из гаражей гаражного кооператива в городе Асбесте на улице Промышленной. В результате хлопка пострадал мужчина, с ожогами госпитализирован. В результате хлопка разрушений нет, произошло возгорание вещей в гараже", - говорится в сообщении.

Огонь распространился на соседние гаражи. Всего в результате пожара пострадали пять гаражей и один автомобиль, находящийся в гараже, где и произошел взрыв. В течение 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.