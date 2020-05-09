Экстренные службы уточнили число эвакуированных из московской больницы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порядка 300 человек, по уточненным данным, эвакуировали из лечебного корпуса Городской клинической больницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В приемный покой соседнего корпуса было перемещено 295 человек", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. В медучреждении проходят лечение в том числе больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.