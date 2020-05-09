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2020-05-10T07:47
https://ria.ru/20200509/1571229003.html
Экстренные службы уточнили число эвакуированных из московской больницы
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РИА Новости

Экстренные службы уточнили число эвакуированных из московской больницы

22:26 09.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порядка 300 человек, по уточненным данным, эвакуировали из лечебного корпуса Городской клинической больницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В приемный покой соседнего корпуса было перемещено 295 человек", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. В медучреждении проходят лечение в том числе больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.
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Пожар в больнице №50 в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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