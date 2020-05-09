Число зараженных коронавирусом в Приднестровье достигло 605

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приднестровье в субботу, общее число достигло 605, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

"Из числа анализов, забор которых был произведён у пациентов с симптомами коронавируса, четыре исследованных материала подтвердили наличие заболевания. Пробы проходили тестирование в лабораториях Тирасполя и Кишинёва", - говорится в сообщении.

Кроме того, из числа в пятницу отправленных в лабораторию Кишинёва биоматериалов ряд проб оставался в работе. Вечером 9 мая пришли окончательные ответы. К списку COVID-положительных добавился 52-летний тираспольчанин.

Одновременно оперштаб сообщил о 43 выздоровевших, выписанных из республиканской клинической больницы и бендерской центральной городской больницы.

По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 605 приднестровцев, 26 человек скончались, 218 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, около 265 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.