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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:17
https://ria.ru/20200509/1571228801.html
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье достигло 605
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Приднестровье достигло 605

22:17 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приднестровье в субботу, общее число достигло 605, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Из числа анализов, забор которых был произведён у пациентов с симптомами коронавируса, четыре исследованных материала подтвердили наличие заболевания. Пробы проходили тестирование в лабораториях Тирасполя и Кишинёва", - говорится в сообщении.
Кроме того, из числа в пятницу отправленных в лабораторию Кишинёва биоматериалов ряд проб оставался в работе. Вечером 9 мая пришли окончательные ответы. К списку COVID-положительных добавился 52-летний тираспольчанин.
Одновременно оперштаб сообщил о 43 выздоровевших, выписанных из республиканской клинической больницы и бендерской центральной городской больницы.
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По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 605 приднестровцев, 26 человек скончались, 218 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, около 265 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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