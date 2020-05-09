Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Великобритания. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США

Ранее в аккаунтах Белого дома в инстаграме и твиттере появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. "Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается". Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте", — написала Захарова в Facebook

По ее словам, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя Президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе".

"В российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — отметила Захарова.