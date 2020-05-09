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2020-05-10T00:53
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Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
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РИА Новости

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

22:13 09.05.2020 (обновлено: 00:53 10.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
Ранее в аккаунтах Белого дома в инстаграме и твиттере появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. "Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается". Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте", — написала Захарова в Facebook.
По ее словам, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя Президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе".
"В российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — отметила Захарова.
"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", — подчеркнула официальный представитель МИД.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
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981248164752
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75 лет Великой ПобедыВстреча на ЭльбеДень ПобедыРоссияМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияСШАВ мире
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