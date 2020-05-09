Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Снимок, где советские солдаты водружает красное знамя над Рейхстагом, удален из постов пользователей по ошибке и уже восстановлен, заявил РИА Новости официальный представитель Снимок, где советские солдаты водружает красное знамя над Рейхстагом, удален из постов пользователей по ошибке и уже восстановлен, заявил РИА Новости официальный представитель Facebook

Ранее в пятницу пользователи Facebook сообщали, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Публикации блокировались под предлогом того, что они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".

"Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", — сказали в Facebook.

Там напомнили, что компания временно отправляет домой сотрудников, которые занимаются проверкой контента, ради их здоровья и безопасности. "Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась безопасным местом для поддержания связи людей друг с другом в сложившейся ситуации, поэтому в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества", — сказали в компании.