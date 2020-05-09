Число умерших с COVID-19 в мире превысило 265 тысяч

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за сутки новым типом коронавируса заразились 95 845 человек, умерли 6388. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в мире составляет 3 855 788, количество летальных исходов - 265 862.
Согласно данным организации, больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 682 338.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.