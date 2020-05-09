В ядерных ракетных войсках США изменили режим дежурства из-за COVID-19

"Если обычно операторы ракет дежурят расчетами по два человека на пункт управления пуском ракет в течение 24 часов, то в соответствии с мерами по снижению последствий COVID-19 рабочие смены МБР были увеличены до двух недель с последующим длительным периодом самоизоляции перед возвращением в район базирования ракет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миссия ракетных войск, на вооружении которых стоят ядерные межконтинентальные ракеты, должна продолжаться в любых обстоятельствах, в том числе в ситуации пандемии.
Как говорится на сайте минобороны США, в постоянной готовности находятся 400 МБР Minuteman III. Их обслуживает около 10 тысяч военнослужащих. Ракеты расположены на пяти базах в штатах Вайоминг, Монтана, Колорадо, Небраска и Северная Дакота.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.