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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:25
https://ria.ru/20200509/1571228113.html
Кадыров объяснил жесткость карантинных мер в Чечне
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РИА Новости

Кадыров объяснил жесткость карантинных мер в Чечне

21:48 09.05.2020 (обновлено: 04:25 10.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принятые в республике меры по противодействию COVID-19, которые многие сочли чрезмерно жесткими, были оправданны, поскольку пандемия началась, как "война, и враг был невидим".
Чечня одним их первых российских регионов ввела ограничительные меры по защите от коронавирусной инфекции: в конце марта перестали работать все кафе, салоны красоты, торгово-развлекательные учреждения, с 5 апреля власти закрыли границу для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Кроме того, было ограничено передвижение по республике с 20.00 до 8.00.
В субботу Кадыров заявил, что с начала следующей недели начнется ослабление режима самоизоляции, большинство людей с 15 мая смогут выходить на улицу.
"Я знаю, когда нужно принимать жесткие меры, а когда смягчать. Это была война, враг был невидим, многие не верили, что болезнь вообще существует. Поэтому мне пришлось принимать меры, довести до населения, что они должны сидеть дома. Никакой жесткости в наших действиях не было, мы по-разному доводили до населения, что нельзя делать, просили, молили, объясняли, что если требования будут нарушены, будут последствия", - рассказал Кадыров журналистам.
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По его словам, "когда увидели "мигалки" на улицах, начали распространять сплетни".
Он привел в качестве примера Иорданию, которая "вывела военных, и в результате у них наименьшее количество зараженных и смертей".
Он отметил, что те, кто упрекали его в чрезмерной жесткости, впоследствии признали целесообразность принятых им мер.
"Мы ни одного человека не обидели, более 400 тысяч семей получили продукты питания, около 30 тысяч человек получили денежную помощь, каждый день в период самоизоляции несколько тысяч семей получали помощь и поддержку", - подчеркнул Кадыров.
В Чечне, по последним данным регионального минздрава, 733 инфицированных, из них 369 выздоровели, 8 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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