Пациентов из горевшей ГКБ №50 перевезут в другие больницы, заявил Собянин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все пациенты из горевшей больницы №50 эвакуированы и будут перевезены в другие медучреждения.
Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. В медучреждении проходят лечение в том числе больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб. Порядка 200 пациентов и сотрудников лечебного корпуса больницы эвакуировали.
"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", - написал Собянин на своей странице в Twitter.
Кроме того, мэр добавил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.