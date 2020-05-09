Пожар в московской больнице №50 произошел в одной из палат

Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. Среди пациентов этого учреждения есть больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.
"По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Из горящего здания в целях безопасности были эвакуированы более 200 человек.