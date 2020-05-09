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2020-05-10T07:47
https://ria.ru/20200509/1571227815.html
Пожар в московской больнице №50 произошел в одной из палат
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РИА Новости

Пожар в московской больнице №50 произошел в одной из палат

21:34 09.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пожар в Городской клинической больнице №50 на севере Москвы, где лечат в том числе больных коронавирусом, по уточненным данным, произошел в одной из палат, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. Среди пациентов этого учреждения есть больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.
"По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Из горящего здания в целях безопасности были эвакуированы более 200 человек.
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Пожар в больнице №50 в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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