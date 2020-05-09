Пожар в московской больнице №50 произошел в одной из палат

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пожар в Городской клинической больнице №50 на севере Пожар в Городской клинической больнице №50 на севере Москвы , где лечат в том числе больных коронавирусом, по уточненным данным, произошел в одной из палат, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС

Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. Среди пациентов этого учреждения есть больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.

"По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания", - сказал собеседник агентства.