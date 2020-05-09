Из загоревшейся в Москве больницы эвакуировали примерно 200 человек

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порядка 200 пациентов и сотрудников лечебного корпуса больницы на севере Москвы эвакуировали из-за пожара на первом этаже здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.
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"В соседний корпус из горящего здания перемещены около 200 человек", - сказал собеседник агентства.