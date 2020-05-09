Еще два сотрудника АвтоВАЗа заразились коронавирусом

САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусом выявлено среди сотрудников " Два новых случая заболевания коронавирусом выявлено среди сотрудников " АвтоВАЗа ", число болеющих COVID-19 работников завода выросло до пяти, сообщил в субботу официальный профсоюз завода.

Третьего мая профсоюз проинформировал о двоих заразившихся коронавирусом рабочих "АвтоВАЗа", это сотрудники службы цепочек поставок и прессового производства, 5 мая – еще об одном заболевшем работнике из службы логистики. Ранее в марте сообщалось, что коронавирус был подтвержден у двоих работников завода, которые уже выздоровели.

"Выявлено еще два инфицированных – это сотрудники службы логистики и сборочно-кузовного производства. Инфицированных сотрудников завода – пять", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

По данным профсоюза, в настоящее время компания совместно с Роспотребнадзором определяет круг общения заразившихся сотрудников для изоляции контактных лиц. Кроме того, будут продезинфицированы рабочие места заболевших. Отмечается, что сейчас на карантине находятся 29 работников завода.

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault , Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".