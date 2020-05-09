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2020-05-09T23:04
https://ria.ru/20200509/1571227188.html
Похолодание в Москве будет сопровождаться штормовым ветром
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РИА Новости

Похолодание в Москве будет сопровождаться штормовым ветром

20:56 09.05.2020 (обновлено: 23:04 09.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая РИА Новости. В Москве в среду ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться штормовым ветром, а пятница станет самым холодным днем на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В середине следующей недели, в ночь с 12 на 13 мая, когда будет проходить холодный атмосферный фронт, и днем в среду, порывы ветра будут очень мощные, до 15-20 метров в секунду, как минимум", — рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, в воскресенье в столице ожидается 14-16 градусов тепла, после чего начнется постепенное потепление. Во вторник столбики термометра достигнут летних значений — 20-25 градусов выше нуля. Потом произойдет резкий спад на 15 градусов вниз, до 7–12 градусов тепла в среду, что будет сопровождаться штормовым ветром. В Подмосковье 13 мая ночью и утром могут быть локальные заряды мокрого снега.
"В четверг — до плюс 5 градусов ночью, днем плюс 9 градусов и с дождями. И самая холодная ночь будет 15 мая, в пятницу. По Москве, не думаю, что мы упадем куда-то низко, это будет плюс 2 – плюс 4 градуса, в области – от нуля до плюс 5, даже может быть легкий заморозок на западе и севере Подмосковья", — заключил Тишковец.
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