Похолодание в Москве будет сопровождаться штормовым ветром

"В середине следующей недели, в ночь с 12 на 13 мая, когда будет проходить холодный атмосферный фронт, и днем в среду, порывы ветра будут очень мощные, до 15-20 метров в секунду, как минимум", — рассказал Тишковец.

"В четверг — до плюс 5 градусов ночью, днем плюс 9 градусов и с дождями. И самая холодная ночь будет 15 мая, в пятницу. По Москве, не думаю, что мы упадем куда-то низко, это будет плюс 2 – плюс 4 градуса, в области – от нуля до плюс 5, даже может быть легкий заморозок на западе и севере Подмосковья", — заключил Тишковец.