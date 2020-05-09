В Москве загорелась больница

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В лечебном корпусе городской клинической больницы на севере Москвы произошел пожар, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация об открытом горении на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен второй номер сложности.
Персонал больницы эвакуирует пациентов в соседний корпус.
Причины инцидента неизвестны.