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https://ria.ru/20200509/1571227153.html
В Москве загорелась больница
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РИА Новости

В Москве загорелась больница

20:54 09.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 9 маяРИА Новости. В лечебном корпусе городской клинической больницы на севере Москвы произошел пожар, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация об открытом горении на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен второй номер сложности.
Персонал больницы эвакуирует пациентов в соседний корпус.
Причины инцидента неизвестны.
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Пожар в больнице №50 в МосквеМоскваПроисшествия
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