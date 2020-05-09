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2020-05-09T20:52
https://ria.ru/20200509/1571227079.html
В Удмуртии людей эвакуируют из поселка после пожара и разрыва боеприпасов
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РИА Новости

В Удмуртии людей эвакуируют из поселка после пожара и разрыва боеприпасов

20:51 09.05.2020 (обновлено: 20:52 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Людей эвакуируют из бывшего военного городка в поселке Пугачево в Удмуртии после пожара на площади 2,5 гектара и разрыва боеприпасов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что снаряды, оставшиеся после ЧП в 2011 году в земле на территории бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии, взрываются из-за горения травы. Сообщалось, что расстояние до ближайших домов составляет два километра.
"Проводится эвакуация населения из бывшего военного городка в Пугачево из-за пожара на территории бывшего арсенала Минобороны и разрыва боеприпасов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется эвакуировать порядка 800 человек в три палаточных городка, развернутых двух в соседних населенных пунктах. Дополнительно планируется развернуть 10 пунктов временного размещения на 4,9 тысячи мест.
Собеседник агентства отметил, что всего в поселке Пугачево 863 жилых дома. Для эвакуации людей выделены 20 автобусов.
В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военный, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
Сотрудник ФСБ России
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736162821
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Удмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
Популярные комментарии
Никаких выводов не сделали в 2011 году. Может, хоть теперь догадаются? Или так и будут заниматься эвакуациями и похоронами на периодической основе?
9 мая, 21:38
mjmeloser jones
1501224
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