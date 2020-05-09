В Удмуртии людей эвакуируют из поселка после пожара и разрыва боеприпасов

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Людей эвакуируют из бывшего военного городка в поселке Пугачево в Людей эвакуируют из бывшего военного городка в поселке Пугачево в Удмуртии после пожара на площади 2,5 гектара и разрыва боеприпасов, сообщил представитель экстренных служб региона.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что снаряды, оставшиеся после ЧП в 2011 году в земле на территории бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии, взрываются из-за горения травы. Сообщалось, что расстояние до ближайших домов составляет два километра.

"Проводится эвакуация населения из бывшего военного городка в Пугачево из-за пожара на территории бывшего арсенала Минобороны и разрыва боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется эвакуировать порядка 800 человек в три палаточных городка, развернутых двух в соседних населенных пунктах. Дополнительно планируется развернуть 10 пунктов временного размещения на 4,9 тысячи мест.

Собеседник агентства отметил, что всего в поселке Пугачево 863 жилых дома. Для эвакуации людей выделены 20 автобусов.