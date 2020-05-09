В Израиле еще два человека стали жертвами COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Десять новых случаев COVID-19 выявлены в Израиле в субботу, общее число инфицированных составило 16 454, два человека в течение дня скончались, общее число умерших составило 247, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 20.19 субботы, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 831 человек; 79 из них в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 63 человека выздоровели за день, общее число излечившихся составило 11 376.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры. В ближайшее воскресенье к работе вернутся детские дошкольные учреждения.
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