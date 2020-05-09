В Израиле еще два человека стали жертвами COVID-19

По данным министерства на 20.19 субботы, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 831 человек; 79 из них в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 63 человека выздоровели за день, общее число излечившихся составило 11 376.