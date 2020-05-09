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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:46
https://ria.ru/20200509/1571226993.html
В Израиле еще два человека стали жертвами COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8d994deef150dd8bb7dd5459a82e86d.jpg
РИА Новости

В Израиле еще два человека стали жертвами COVID-19

20:46 09.05.2020
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Десять новых случаев COVID-19 выявлены в Израиле в субботу, общее число инфицированных составило 16 454, два человека в течение дня скончались, общее число умерших составило 247, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 20.19 субботы, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 831 человек; 79 из них в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 63 человека выздоровели за день, общее число излечившихся составило 11 376.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры. В ближайшее воскресенье к работе вернутся детские дошкольные учреждения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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