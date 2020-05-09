В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии

"В субботу, 9 мая, ранним утром сотрудники Национальной гвардии… во время операции по патрулированию… в штате Боливар нашли три заброшенных военных катера модели Boston Wheeler… без экипажа, с эмблемой ВМС Колумбии с пулеметами", - говорится в заявлении минобороны Венесуэлы.
Ведется расследование.
Ранее глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.