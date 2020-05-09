Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-09T20:45
https://ria.ru/20200509/1571226945.html
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012331_0:156:3122:1912_1036x0_80_0_0_8040fcc7ae8eb7f1e60023dd6843b93e.jpg
РИА Новости

В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии

20:45 09.05.2020
3600
© REUTERS / Manaure QuinteroСотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая – РИА Новости. Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
"В субботу, 9 мая, ранним утром сотрудники Национальной гвардии… во время операции по патрулированию… в штате Боливар нашли три заброшенных военных катера модели Boston Wheeler… без экипажа, с эмблемой ВМС Колумбии с пулеметами", - говорится в заявлении минобороны Венесуэлы.
Ведется расследование.
Ранее глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
Вчера, 02:36Попытка госпереворота в Венесуэле
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
7253173
Обсудить 1
МВД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
Рекомендуем
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Личные документы, продемонстрированные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после предполагаемой попытки вторжения из Колумбии
Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Вид города Триполи, Ливия
Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
Белый дом в Вашингтоне
"Как не стыдно!" Пользователей Сети возмутил пост Белого дома о войне
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
10:26Путин раскритиковал "квасной" патриотизм
10:22Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Лента новостейМолния