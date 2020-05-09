Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ношение маски и перчаток в общественных местах Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы , кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за нахождение без масок и перчаток на улице.

По его словам, формально сейчас в указе мэра есть требование по обязательному ношению средств защиты в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. За нарушение этих требований грозит административная ответственность.

"В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности. Это санитарные нормы, там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку еще распространение коронавирусной инфекции продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать", — добавил Данчиков.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сообщила, что "общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни".

В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.