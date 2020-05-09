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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:20
https://ria.ru/20200509/1571226759.html
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

20:32 09.05.2020 (обновлено: 22:20 09.05.2020)
131647
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
"Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за нахождение без масок и перчаток на улице.
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По его словам, формально сейчас в указе мэра есть требование по обязательному ношению средств защиты в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. За нарушение этих требований грозит административная ответственность.
"В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности. Это санитарные нормы, там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку еще распространение коронавирусной инфекции продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать", — добавил Данчиков.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сообщила, что "общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни".
В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну раз надо так надо! Только один вопрос! Когда приедет собянин с запасом этих масок и перчаток? Когда он начнет думать о людах, а не пустые слова? Раз сидим дома плати! Вся европа помогает своим гражданам! Одним нам только штрафы и ограничения! Пусть себя ограничат и отдадут все что должны! Бесплатно без работы сидеть месяцами не слишком жирно?
9 мая, 21:24
ОВОлег Веселов
164411016
А они не объяснили, когда цены на маски и перчатки станут адекватными?
9 мая, 21:53
andrew197473
11531003
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