Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:28
https://ria.ru/20200509/1571226656.html
Британцы в теплые выходные заполнили парки и нарушают карантинные меры
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607395_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_b7ce883e52c42bd27386a7f0d0388f1e.jpg
РИА Новости

Британцы в теплые выходные заполнили парки и нарушают карантинные меры

20:28 09.05.2020
1041
© РИА НовостиМестные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
© РИА Новости
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция просит британцев не нарушать условия карантина и не собираться в парках для пикников, но жители страны нарушают карантин.
"Печально. Мы боремся и проигрываем сегодня в парках. Буквально сотни людей сидят на газонах, едят пиццу, пьют пиво и вино. И спасибо тем, кто все же придерживается рекомендаций (правительства по карантину)", - говорится в Twitter полицейского управления лондонского района Хакни.
Полиция пытается уговорить людей разойтись и не собираться в парках.
Береговая охрана Великобритании также сообщила о резком росте нарушений карантина с пятницы. За еще не завершившиеся выходные служба зафиксировала 97 нарушений на пляжах страны, что является на 54% больше среднего ежедневного показателя за апрель.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
С пятницу в Британии начались длинные выходные, на улице солнечно, дует прохладный ветер, температура воздуха в британской столице достигает 24 градусов. Тысячи лондонцев вышли в парки, где компаниями устраивают пикники, общаются и загорают. Заполнены даже частные скверы, куда жители пригласили родственников из других районов. Все это запрещено карантинными мерами: в Британии после 23 марта из-за коронавируса запретили собраться компаниями более двух человек, на улицу можно выходить только на час в день для упражнений. Загорать и устраивать пикники запрещено.
Полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. Полицейские могут выписывать нарушителям штрафы в размере 60 фунтов стерлингов (его можно уплатить в течение 14 дней со "скидкой" в 50%) и 120 фунтов за повторное нарушение. Штраф за каждое последующее нарушение удваивается, максимальная сумма может достигать 960 фунтов стерлингов. Злостные нарушители отдаются под суд, который определяет для них наказание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Вчера, 17:56Распространение нового коронавируса
В Минздраве назвали условие затягивания карантина
26132300
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Испании в Петербург
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Шасси пассажирского самолета
Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса во Франции увеличилось на 80 человек
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии еще 346 человек умерли от коронавируса
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Эксперты рассказали, какие места в салоне самолета самые грязные
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Рефрижераторы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
10:26Путин раскритиковал "квасной" патриотизм
10:22Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Лента новостейМолния