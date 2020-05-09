Британцы в теплые выходные заполнили парки и нарушают карантинные меры

ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция просит британцев не нарушать условия карантина и не собираться в парках для пикников, но жители страны нарушают карантин.

"Печально. Мы боремся и проигрываем сегодня в парках. Буквально сотни людей сидят на газонах, едят пиццу, пьют пиво и вино. И спасибо тем, кто все же придерживается рекомендаций (правительства по карантину)", - говорится в Twitter полицейского управления лондонского района Хакни.

Полиция пытается уговорить людей разойтись и не собираться в парках.

Береговая охрана Великобритании также сообщила о резком росте нарушений карантина с пятницы. За еще не завершившиеся выходные служба зафиксировала 97 нарушений на пляжах страны, что является на 54% больше среднего ежедневного показателя за апрель.

С пятницу в Британии начались длинные выходные, на улице солнечно, дует прохладный ветер, температура воздуха в британской столице достигает 24 градусов. Тысячи лондонцев вышли в парки, где компаниями устраивают пикники, общаются и загорают. Заполнены даже частные скверы, куда жители пригласили родственников из других районов. Все это запрещено карантинными мерами: в Британии после 23 марта из-за коронавируса запретили собраться компаниями более двух человек, на улицу можно выходить только на час в день для упражнений. Загорать и устраивать пикники запрещено.

Полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. Полицейские могут выписывать нарушителям штрафы в размере 60 фунтов стерлингов (его можно уплатить в течение 14 дней со "скидкой" в 50%) и 120 фунтов за повторное нарушение. Штраф за каждое последующее нарушение удваивается, максимальная сумма может достигать 960 фунтов стерлингов. Злостные нарушители отдаются под суд, который определяет для них наказание.