Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:29
https://ria.ru/20200509/1571226558.html
Число жертв коронавируса во Франции увеличилось на 80 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003549_0:95:2999:1782_1036x0_80_0_0_44f4a0ea1165f0c59a55f3d98c0d14d3.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции увеличилось на 80 человек

20:29 09.05.2020
818
© REUTERS / Christian Hartmann Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С первого марта мы оплакиваем 26 310 смертей, связанных с COVID-19: 16 573 смертей в больницах и 9737 смертей в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в заявлении DGS.
Накануне сообщалось о 26 230 умерших.
Согласно сообщению ведомства, с начала эпидемии во Франции были госпитализированы 95 829 человек. Из них 56 038 человек вернулись домой после выздоровления, "и это без учёта десятков тысяч человек, вылечившихся" без госпитализации.
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Вчера, 17:46Распространение нового коронавируса
Ученые оценили влияние климата на распространение коронавируса
В настоящее время в больницах остаются 22 614 человек, заболевших коронавирусом, из них 2812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
211102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗФранцияВ мире
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии еще 346 человек умерли от коронавируса
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ежедневно в штате Нью-Йорк от коронавируса умирают около 200 человек
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Британцы в теплые выходные заполнили парки и нарушают карантинные меры
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
10:26Путин раскритиковал "квасной" патриотизм
10:22Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Лента новостейМолния