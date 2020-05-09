Число жертв коронавируса во Франции увеличилось на 80 человек

ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С первого марта мы оплакиваем 26 310 смертей, связанных с COVID-19: 16 573 смертей в больницах и 9737 смертей в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в заявлении DGS.

Накануне сообщалось о 26 230 умерших.

Согласно сообщению ведомства, с начала эпидемии во Франции были госпитализированы 95 829 человек. Из них 56 038 человек вернулись домой после выздоровления, "и это без учёта десятков тысяч человек, вылечившихся" без госпитализации.

В настоящее время в больницах остаются 22 614 человек, заболевших коронавирусом, из них 2812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.