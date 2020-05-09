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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:36
https://ria.ru/20200509/1571226460.html
Коронавирус выявили у 1656 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1656 российских военных

20:19 09.05.2020 (обновлено: 20:36 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1656 российских военных, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 9 мая ... установлено 1656 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 418 человек, в изоляторах по месту службы - 568 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –19 человек, изолированы на дому – 651 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 14, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровели 323.
Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1145 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны – 351, в изоляторах по месту службы – 646, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 , изолированы на дому – 110 человек.
Добавляется, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 412 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФОбщество
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