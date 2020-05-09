Коронавирус выявили у 1656 российских военных

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1656 российских военных, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

"В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 9 мая ... установлено 1656 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 418 человек, в изоляторах по месту службы - 568 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –19 человек, изолированы на дому – 651 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 14, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровели 323.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1145 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны – 351, в изоляторах по месту службы – 646, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 , изолированы на дому – 110 человек.

Добавляется, что состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 412 человек.