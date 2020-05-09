Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области возросло до 807

САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло до 807, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что общее число заболевших COVID-19 в Ульяновской области составляет 765.
"Число инфицированных составляет уже 807 человек", - написал Морозов в Instagram.
Из 807 заразившихся 144 выздоровели, четверо скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.