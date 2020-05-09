Определены сроки открытия магазинов одежды в России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров", — уточнила специалист в интервью для сайта стопкоронавирус.рф

Кроме того, Руженцова подчеркнула, что в торговых точках должны быть условия для соблюдения дистанции между посетителями.

Италия и Испания. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщил более 3,7 миллиона зараженных, из которых около 259 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по количеству инфицированных и жертв являются США

Россия находится на пятом месте по числу зараженных. Зафиксировано 198 676 случаев коронавируса, 31 916 пациентов поправились. Жертвами болезни стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.