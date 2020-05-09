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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:47
https://ria.ru/20200509/1571225908.html
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569066542_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_76ceeee84ac1c171008006e7549ad347.jpg
РИА Новости

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

19:57 09.05.2020 (обновлено: 04:47 10.05.2020)
544911
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина оформляет витрину
Сотрудник магазина оформляет витрину
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудник магазина оформляет витрину. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров", — уточнила специалист в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.
Кроме того, Руженцова подчеркнула, что в торговых точках должны быть условия для соблюдения дистанции между посетителями.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщил более 3,7 миллиона зараженных, из которых около 259 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по количеству инфицированных и жертв являются США, Италия и Испания.
Россия находится на пятом месте по числу зараженных. Зафиксировано 198 676 случаев коронавируса, 31 916 пациентов поправились. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
магазины одежды откроют тогда когда количество голых на улице втрое превысит среднемесячные значения
9 мая, 21:43
Hell Cat
574835215
Видимо у вас местные власти глаза закрывали на это..я из подмосковного города, у нас всё закрыто..
9 мая, 20:56
ulia.karpova
4066603
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