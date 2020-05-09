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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T19:58
https://ria.ru/20200509/1571225835.html
В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724248_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_051ea7a0ac40277285ce810dae35e474.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая

19:57 09.05.2020 (обновлено: 19:58 09.05.2020)
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкОхранники в медицинских масках около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Охранники в медицинских масках около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 9 мая - РИА Новости. Действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено в Северной Осетии до 31 мая, также введен масочный режим, следует из указа главы региона.
В регионе временно приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продажи продуктов и предметов первой необходимости, салонов красоты, фитнес-центров. Дистанционное обучение в образовательных учреждениях продолжится.
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Кроме того, согласно указу, гражданам с 12 мая необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси и при посещении объектов торговли и других общественных мест, работа которых не приостановлена.
По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 9 мая, в регионе зафиксировано 1575 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 70, выздоровели 296 человек, умерли 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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