В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая

ПЯТИГОРСК, 9 мая - РИА Новости. Действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено в Северной Осетии до 31 мая, также введен масочный режим, следует из указа главы региона.
В регионе временно приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продажи продуктов и предметов первой необходимости, салонов красоты, фитнес-центров. Дистанционное обучение в образовательных учреждениях продолжится.
Кроме того, согласно указу, гражданам с 12 мая необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси и при посещении объектов торговли и других общественных мест, работа которых не приостановлена.
По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 9 мая, в регионе зафиксировано 1575 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 70, выздоровели 296 человек, умерли 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.