Ежедневно в штате Нью-Йорк от коронавируса умирают около 200 человек

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая - РИА Новости. Ежедневное число жертв коронавируса в штате Ежедневное число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк держится в районе 200, в пятницу от болезни скончались 226 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В пятницу были госпитализированы 572 человека, за день до этого - 604, сообщил губернатор. В худшие дни в больницы попадало свыше трех тысяч человек в день.

"226 смертей. Вы видите, как эта цифра не меняется - пять дней назад у нас было 226", - сказал Куомо.

Согласно приведенным им данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая - 231 человек, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226 человек, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всего в штате скончались на данный момент 21 045 человек.