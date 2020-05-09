Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T19:39
https://ria.ru/20200509/1571225603.html
Ежедневно в штате Нью-Йорк от коронавируса умирают около 200 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fb94ef4f6edf5e5ff4e3abdfa540c790.jpg
РИА Новости

Ежедневно в штате Нью-Йорк от коронавируса умирают около 200 человек

19:39 09.05.2020
1810
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая - РИА Новости. Ежедневное число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк держится в районе 200, в пятницу от болезни скончались 226 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В пятницу были госпитализированы 572 человека, за день до этого - 604, сообщил губернатор. В худшие дни в больницы попадало свыше трех тысяч человек в день.
Рефрижераторы в Нью-Йорке
Вчера, 19:34Распространение нового коронавируса
В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома
"226 смертей. Вы видите, как эта цифра не меняется - пять дней назад у нас было 226", - сказал Куомо.
Согласно приведенным им данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая - 231 человек, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226 человек, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
Всего в штате скончались на данный момент 21 045 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
8 мая, 22:17Распространение нового коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам
74582404
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыНью-Йорк (штат)В мире
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Рефрижераторы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии еще 346 человек умерли от коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Медик карантинного центра в Коммунарке
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Контейнер для биоматериала
Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 66 тысячи
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
10:26Путин раскритиковал "квасной" патриотизм
10:22Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Лента новостейМолния