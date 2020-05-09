Русскоязычные жители Испании отмечают День Победы онлайн

МАДРИД, 9 мая – РИА Новости. Выходцы из России и других республик бывшего Выходцы из России и других республик бывшего СССР Испании отмечают День Победы в условиях действующего в стране карантина: они размещают в социальных сетях фотографии своих родственников, выходят на улицы в разрешенное время с их портретами в руках, записывают песни о войне.

В течение последних лет в Мадриде и других испанских городах проходили акции "Бессмертного полка", на которые приходили тысячи человек с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако в этом году в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия запрещены. Поэтому общественные организации русскоязычных жителей Испании предложили отметить праздник в соцсетях. Желающие могут публиковать посты о своих предках-участниках войны – с фотографиями и рассказами о них.

"Из-за карантина формат поменялся, мы решили провести мероприятие виртуально. Использовали для этого нашу площадку в Facebook "Бессмертный полк - Испания", которая существует с 2016 года - попросили людей размещать информацию о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне – не только на фронтах, но и в тылу - их истории, портреты. Люди подключились. Особенно сегодня", - рассказал РИА Новости глава общественной организации "Благое дело" Роман Демьян.

По его словам, аналогичные акции проходят в других странах.

Поскольку неделю назад испанские власти разрешили жителям гулять в определенное время (в сопровождении максимум одного человека, с которым они живут), некоторые выходцы из стран постсоветского пространства решили воспользоваться этим послаблением, чтобы самостоятельно провести акцию "Бессмертный полк".

"Мы призвали людей выйти на улицу с портретами своих предков в то время, когда им можно выйти по расписанию, снять это на видео или сделать фото, выложить в социальную сеть и написать хештег #БессмертныйПолкИспания2020, по которому мы сможем увидеть, кто разместил фотографии. Это и будет колонна "Бессмертного полка" онлайн", - рассказала РИА Новости член штаба координаторов "Бессмертного полка" в Мадриде Виктория Самойлова.

В этой акции участвуют не только граждане России, которые живут в Испании, но и граждане других республик бывшего Советского Союза.

"Я вышла на центральную площадь города Алькала-де-Энарес с портретом прадеда, и остановились две женщины, проходившие мимо - обе с Украины, одна из них заплакала. Мы разговорились – они рассказали истории своих дедов, которые воевали", - рассказала Виктория.

Активисты "Бессмертного полка - Испания" надеются, что после снятия карантина им удастся провести акцию так, как она проходила раньше, – пройти колоннами по центральным улицам испанских городов.

"Мы обязательно выйдем на улицы Мадрида, на улицы разных городов Испании, когда это станет возможно. Думаю, у нас есть шанс провести акцию "Бессмертный полк" 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны", - сказала Виктория.

Российское посольство на протяжении всего года готовилось к празднованию 75-летия победы: дипломаты публиковали статьи, проводили выставки, выступали на радио, в соцсетях рассказывали в том числе об испанских добровольцах, сражавшихся в рядах Красной Армии, поздравили ветеранов войны, живущих в Испании, вручили им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", вели активную военно-мемориальную работу. Накануне праздника сотрудники диппредставительства разместили знаковые фотографии военных лет в фотовитрине около консульства.

"К сожалению, ситуация с пандемией не позволила нам провести все запланированные мероприятия, но мы постарались отметить праздник и в условиях карантина. Ученики школы при посольстве, их родители и учителя записали праздничный концерт, который объединил домашние выступления, была организована онлайн выставка архивных фотографий и документов, сотрудники посольства приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", - рассказали в диппредставительстве.