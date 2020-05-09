В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая — РИА Новости. Трое детей скончались в штате Трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-за воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

Не так давно власти штата начали выявлять у детей синдром системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, у многих из них положительные анализы на антитела.

"Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев", — сказал Куомо.

По данным властей, в основном это дети возраста от года и учащихся начальной школы (6-11 лет). У них проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.

По словам губернатора, когда дети поступали в больницу, у них не наблюдалось симптомов, которые обычно связывают с коронавирусом — в частности, не было затруднений дыхания.

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.