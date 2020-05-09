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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:19
https://ria.ru/20200509/1571225001.html
В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569523128_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_cf152da785518ac190b00a34c595284a.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома

19:34 09.05.2020 (обновлено: 22:19 09.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкРефрижераторы в Нью-Йорке
Рефрижераторы в Нью-Йорке
© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая — РИА Новости. Трое детей скончались в штате Нью-Йорк из-за воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Не так давно власти штата начали выявлять у детей синдром системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, у многих из них положительные анализы на антитела.
"Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев", — сказал Куомо.
По данным властей, в основном это дети возраста от года и учащихся начальной школы (6-11 лет). У них проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.
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По словам губернатора, когда дети поступали в больницу, у них не наблюдалось симптомов, которые обычно связывают с коронавирусом — в частности, не было затруднений дыхания.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщал, что власти фиксируют случаи синдрома системного воспалительного ответа у детей.
Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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