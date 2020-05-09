В Праге вандалы осквернили пьедестал, где стоял памятник маршалу Коневу

"Около 9.30 (10.30 мск) полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить в честь праздника 9 мая цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом", - сказал Данек.