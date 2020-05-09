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2020-05-09T19:10
https://ria.ru/20200509/1571224560.html
В Праге вандалы осквернили пьедестал, где стоял памятник маршалу Коневу
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РИА Новости

В Праге вандалы осквернили пьедестал, где стоял памятник маршалу Коневу

19:04 09.05.2020 (обновлено: 19:10 09.05.2020)
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
"Около 9.30 (10.30 мск) полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить в честь праздника 9 мая цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия. Никого у постамента уже не было, а унитаз, уже снятый, стоял рядом", - сказал Данек.
По его словам, полиция начала расследование инцидента, который пока не получил правовой оценки.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
8 мая, 00:47
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
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Милош ЗеманСергей ЛавровСледственный комитет России (СК РФ)ЧехияПрагаИван КоневВ мире
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